A Cremona giallorossi puntano al secondo successo di fila, le probabili formazioni

Dopo la bella vittoria interna contro il Torino, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Zini”, nella sfida che li vedrà opposti alla Cremonese.
Contro la compagine grigiorossa, capitan Falcone e compagni, cercheranno di dare continuità al risultato ottenuto con i granata, che farebbe compiere un ulteriore passo in classifica, complice anche l’ennesimo stop della Fiorentina, battuta dal Sassuolo ieri pomeriggio.
Entrambe le formazioni sono con l’entusiasmo alle stelle, i salentini, ripetiamo, per il trionfo contro gli uomini dell’ex Marco Baroni, i padroni di casa per il successo, per tutti inaspettato, con il Bologna, una delle squadre più in forma del torneo.
Qui Cremonese
Confermatissimo l’ex capitano dei giallorossi Federico Baschirotto, in mediana sarà assente Pezzella, al suo posto giocherà Floriani Mussolini; in attacco spazio al sempreverde Vardy, affiancato da Bonazzoli.
Qui Lecce
Mister Di Francesco darà continuità alla formazione vittoriosa domenica scorsa, con la conferma in attacco, del peggiore in campo con il Toro, Nikola Stulic.
Le probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Vardy, Bonazzoli.
LECCE 4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.
Arbitro: Mucera di Palermo
Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della partita su Dazn.