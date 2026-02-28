Giallorossi contro il Como per risalire la china, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna a opera dell’Inter che, con la contestuale vittoria della Fiorentina, li ha fatti ripiombare in prima zona retrocessione, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Sinigaglia”, nella sfida in trasferta che li vedrà opposti al Como.

Contro la compagine di Fabregas, capitan Falcone e compagni non hanno mai fatto punti, tre partite e altrettante sconfitte, la gara quindi, classifica alla mano, sembrerebbe una sfida impossibile, anche all’insegna del fatto che la compagine lariana viaggia a una velocità impressionate e si trova in piena corsa per un posto in Europa.

Qui Como

Tra le file della compagine lombarda torna Nico Paz, ma mancherà Addai. In attacco, Douvikas dovrebbe avere la meglio sullo spagnolo Morata.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco sarà costretto a fare a meno di Gaspar infortunato che non si vedrà prima di un mese abbondante, nonostante la diffida, Tiago Gabriel, dovrebbe partire dall’inizio; in mediana Ramadani dovrebbe essere affiancato da Ngom, con l’avanzamento di Coulibaly a prendere il posto di Gandelman non in buone condizioni; Cheddira va verso la conferma nel ruolo di prima punta

Probabili Formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Sottil; Cheddira

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Calcio d’inizio alle ore 15.00, diretta della partita su Dazn