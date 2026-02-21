Lecce-Inter 0-2, i giallorossi impegnano la capolista ma alla fine sono costretti a soccombere

Termina 2-0 per i nerazzurri la sfida con il Lecce, che impegna non poco load capolista, ma sono costretti a soccombere. Asegbo i subentrati Mkhitaryan e Akanji

Dopo la vittoria esterna di Cagliari, la seconda consecutiva, nella quale si è visto finalmente un Lecce bello e convincente, capace di creare occasioni da gol e di non subire alcun pericolo, questa sera i giallorossi sono stati impegnati sul terreno di gioco dello stadio “Via del mare”, nella sfida che li ha visti opposti all’Inter.

Impegno difficile quello con i nerazzurri per capitan Falcone e compagni, la capolista, infatti, viaggia come un treno inarrestabile con sette punti di vantaggio sulla seconda e sembra non avere rivali, almeno in Campionato, in Champions, invece, è tutt’altra storia, con la sconfitta subita contro il Bodo/Glimt, dove ha incassato tre gol.

Mister Eusebio Di Francesco ha ritrovato Banda che ha scontato il turno di squalifica, ma si è visto costretto a fare a meno ancora di Stuilic, che è stato sì convocato, ma questa settimana si è allenato solo una volta. Lo zambiano, però, non è partito dall’inizio, quindi, è visto lo stesso undici iniziale vittorioso contro Udinese e Cagliari.

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con il consueto 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Pierotti, Gandelman e Sottil a sostegno dell’unica punta Cheddira

Il primo tempo

Trascorrono soli 35 secondi e l’Inter si rende pericolosa, Thuram supera Gaspar ed entra in area, il tiro dell’attaccante naturalizzato francese è deviato in corner da Falcone.

Primo cambio per il Lecce

Al quarto Di Francesco è costretto al primo cambio, fuori Gaspar infortunato e dentro Siebert.

Al settimo il sinistro di Dimarco termina a lato. Al 10mo Prima Falcone e poi Siebert salgono in cattedra. Cross di Susic, la palla arriva a Esposito che tira a botta sicura, prima il portiere e poi il centrale respingono sulla linea di porta. Al 18mo Thuram di testa spedisce alto. Al 26mo Falcone si oppone a Pio Esposito. Al 30mo Sicic apre troppo il tiro che termina fuori. Al 33mo Ramadani da buona posizione spedisce alle stelle. Al 36mo il capitano giallorosso devia in corner l’inzuccata di Esposito. Al 39mo Frattesi manda altissimo. Al 41mo Zielinski manda alto e un minuto dopo Dimarco fuori

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici visto all’opera nella prima frazione.

Al 16mo Falcone si distende sul rasoterra di Frattesi e respinge. Al 23mo Veiga da trenta metri spara alto. Al 25mo Frattesi di testa spizzica fuori.

Inter in gol

Al 30mo gli ospiti vanno in vantaggio. Corner di Dimarco, la sfera attraversa tutta l’area e arriva al neoentrato Mkhitaryan che, lasciato libero, di piatto appoggia alle spalle di Falcone.

Al 34mo Siebert respinge sulla linea il tiro di Dimarco.

Raddoppio nerazzurro

Al 37mo la compagine meneghina raddoppia. Traversone su corner del solito Dimarco Akanji salta altissimo e mette in rete.

Non era certo questa la gara da vincere, ma un po’ di rammarico rimane. Il Lecce tiene botta fino al 30mo della ripresa e poi, sull’unico svarione difensivo della gara gli ospiti passano in vantaggio e, poco dopo, la chiudono. A ogni modo, i giallorossi male non hanno giocato e i progressi visti bcon Udinese e Cagliari sono stati confermati, poi, il lignaggio dell’avversario di oggi è quello che è. Sabato si torna in campo nella sfida in trasferta con il Como.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 16 Gandelman (14 st Ngom), 17 Veiga, 20 Ramadani, 23 Sottil (14 st Banda), 25 Gallo, 29 Coulibaly (389 st Stulic), 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (38 st N’Dri), 99 Cheddira. A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Štulić, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwiński, 79 Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Internazionale Football Club: 1 Sommer, 6 De Vrij ©️ (14 st Akanji), 7 Zielinski, 8 Sučić (14 st Mkhitaryan), 9 Thuram (24 st Bonny), 11 Luis Henrique (24 st Diouf), 16 Frattesi, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 94 Esposito, 95 Bastoni (43 st Carlos Augusto). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Gianluca Manganiello sez. di Pinerolo Assistenti: Marcello Rossi sez. di Biella – Pietro Dei Giudici sez. di Latina IV Ufficiale: Federico Dionisi sez. di L’Aquila VAR: Daniele Paterna sez. di Teramo AVAR: Gianluca Aureliano sez. di Bologna Gianluca Manganiello della sez. di Pinerolo

Marcatori: 30 st Mkhitaryan (I) 37 st Akanji (I)

Note: ammoniti 10 pt De Vrij (I) 17 st Tiago Gabriel (L) 42 st Bastoni (I) spettatori 26.868 incasso 648.060,01 angoli 10-2 per l’Inter recupero 2 pt 4 st.