Cagliari-Lecce, Di Francesco conferma la squadra vista con l’Udinese. Le probabili formazioni

Dopo la vittoria tutto cuore di domenica scorsa contro l’Udinese, successo importante soprattuto per il morale e che, finalmente, ha permesso di vedere una squadra convincente, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Sant’Elia”, nella sfida che li vedrà opposti al Cagliari.

La formazione isolana, dopo un filotto di tre successi di fila, nell’ultimo turno è stata sconfitta in casa della Roma e, naturalmente, cercherà l’immediato riscatto. I salentini, dal canto loro, hanno l’obbligo se non di vincere, per lo meno di non perdere, visto che sono stati raggiunti dalla Fiorentina e Cremonese e Genoa con il pari di ieri, hanno, al momento, allungato di un punto.

Qui Cagliari

L’ex Pisacane si vede costretto a fare a meno di Gaetano, Mazzitelli dovrebbe giocare da regista e Sulemana dovrebbe essere della gara.

Qui Lecce

Mister Di Francesco non avrà Banda squalificato, per il ruolo di esterno d’attacco, quindi, obbligato lo schieramento di Sottil, per il resto si dovrebbe vedere lo stesso undici al via contro i friulani.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodríguez; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Sulemana, Obert; Kiliçsoy, Esposito.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira

Arbitro: Feliciani di Teramo

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su