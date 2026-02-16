Afragolese–Nardò 0-0, equilibrio e prudenza prevalgono nella sfida playoff

La ventiquattresima giornata di Serie D proponeva uno scontro diretto utile a misurare le ambizioni playoff di Afragolese e Nardò. Al “Luigi Moccia” prevale però un equilibrio prudente: lo 0-0 finale fotografa una gara bloccata, con entrambe le squadre concentrate più sulla gestione degli spazi che sulla ricerca del vantaggio.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo conferma il 4-4-2 di riferimento con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti Tedesco e Sall.

Primo tempo

L’Afragolese apre con un pressing alto mirato a disturbare la prima costruzione granata, ma la pressione si traduce solo in un tiro fuori misura di Nocerino al 7’. Il Nardò, dopo un avvio di adattamento, alza il baricentro e costruisce l’unica vera occasione della frazione: al 21’ corner di Calderoni e incornata di Gigliotti che sfila a lato. La risposta dei padroni di casa arriva al 29’ con un tiro dal limite di Gioielli, controllato senza affanni da Galli. Per il resto, le due squadre mantengono blocchi compatti, riducono i rischi e rinunciano a forzare giocate interne. La prima frazione si chiude senza ulteriori sviluppi.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi crescono leggermente, soprattutto grazie a qualche errore in uscita che apre spazi di transizione. Al 48’ Montaperto sfrutta un malinteso della retroguardia neretina, ma conclude largo. Il Nardò costruisce la sua migliore occasione al 51’: Tedesco apre per l’inserimento di Garnica, che entra in area ma calcia addosso al portiere in uscita. L’Afragolese risponde al 67’ con la giocata più pericolosa della sua partita: lancio di Fabiano per Porzio, controllo in area e scavetto, ma Galli legge bene la situazione e chiude lo specchio. Nel finale gli ospiti avrebbero un due contro uno potenzialmente decisivo, ma Tedesco sceglie la conclusione da distanza eccessiva, sprecando la superiorità numerica. È l’ultimo segnale di una gara che resta tatticamente ordinata ma povera di reali strappi. Il pareggio senza reti rispecchia l’andamento di una sfida in cui la priorità è stata non concedere. Le due squadre mantengono posizioni di classifica utili a restare agganciate alla zona playoff, senza però compiere un salto in avanti.

Prossimo turno

Il Nardò tornerà in campo domenica 22 febbraio al “Giovanni Paolo II” contro l’Heraclea.

SERIE D – Girone H: risultati 24ª giornata

Afragolese-Nardò 0-0 Fasano-Virtus Francavilla 0-3 Ferrandina-Barletta 0-2 Gravina-Francavilla 2-1 Heraclea-Real Acerrana 1-0 Martina-Manfredonia 4-3 Nola-Fidelis Andria 2-1 Paganese-Pompei 1-0 Real Normanna-Sarnese 2-2

CLASSIFICA

Paganese 49, Barletta 45, Martina 45, Fasano 43, Afragolese 39, Nardò 37, Nola 37, Virtus Francavilla 34, Gravina 33, Fidelis Andria 31, Heraclea 31, Manfredonia 29, Francavilla 27, Sarnese 27, Real Normanna 26, Ferrandina 24, Pompei 18, Real Acerrana 10

(Photo credits: Massimo Coribello)