Manfredonia-Nardò 1-1, non basta il gol di D’Anna. Toro al settimo risultato utile di fila

Il Nardò allunga la propria serie positiva a sette gare in casa del Manfredonia, ma deve rinunciare al bottino pieno. La rete di D’Anna nel primo tempo illude i granata, raggiunti nella ripresa da una punizione di Babaj che beffa Galli.

Formazione iniziale

Modulo consolidato per mister De Sanzo: 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e Tursi sulle corsie. In avanti D’Anna ed Elia.

Primo tempo

Avvio di gara subito vivace al “Miramare”: il Manfredonia si rende pericoloso al 3’ con una punizione di Balba, neutralizzata da Galli con un intervento a terra. La replica granata arriva al 6’, quando Garnica sfonda sulla corsia e serve Tursi, il cui tiro viene murato dalla retroguardia ospite. Al 10’ ancora protagonista Galli, che si oppone con prontezza alla conclusione in corsa di De Luca. Due minuti più tardi, errore in disimpegno di Brahja: il rinvio colpisce D’Anna ma la sfera termina sul fondo. Il Nardò insiste e al 16’ Minerva impegna la difesa con un tiro deviato in corner, seguito da una conclusione alta di Garnica. La pressione granata è costante: al 20’ Risolo ci prova sugli sviluppi di un corner di Calderoni, ma la difesa respinge. Al 27’ ancora Garnica protagonista con una discesa sulla fascia e assist per Risolo, fermato dalla retroguardia sipontina. Al 31’ occasione per D’Anna, che però non trova la coordinazione giusta sul cross e manda fuori. Il gol arriva al 34’: Garnica, imprendibile sulla corsia, raggiunge il fondo e serve un pallone preciso per D’Anna, che insacca portando avanti il Toro. Al 42’ lo stesso Garnica intercetta in pressing alto, ma Brahja riesce a rimediare. Il primo tempo si chiude con il Nardò meritatamente in vantaggio, grazie alla verve di Garnica e al pressing organizzato di Addae e Risolo che hanno messo in costante difficoltà il Manfredonia

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Manfredonia subito in avanti: al 47’ Ceparano prova la conclusione dalla distanza, Galli si distende e blocca a terra. I sipontini alzano i ritmi e mettono pressione alla retroguardia granata. Al 52’ Balba esplode un destro dai 30 metri che sfiora il palo, preludio di un forcing sempre più incisivo. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, Urain svetta di testa ma manda alto. Il gol arriva poco dopo: al 55’ Babaj calcia una punizione da oltre 30 metri, la traiettoria arcuata viene deviata da Tursi e spiazza Galli. La palla si insacca e il Manfredonia trova l’1-1. La partita si riaccende, con duelli intensi a centrocampo e gli ospiti più convinti di poter ribaltare il risultato. Il Nardò regge l’urto ma fatica a rendersi pericoloso come nella prima frazione. Le panchine ricorrono alle sostituzioni per dare nuova energia. Al 79’ granata vicini al nuovo vantaggio: punizione di Gigliotti e colpo di testa di Addae che sfiora la traversa. Il finale è combattuto ma privo di occasioni nitide. Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine del match: un punto per parte che muove la classifica, con il Nardò che resta in zona tranquilla.

Nel prossimo turno in programma domenica 14 dicembre il Nardò ospita il Ferrandina.

SERIE D – Girone H: risultati 15ª giornata

Barletta-Heraclea 1-0 Ferrandina-Nola 1-0 Francavilla-Virtus Francavilla 1-2 Manfredonia-Nardò 1-1 Martina-Fasano 3-2 Paganese-Gravina 1-0 Pompei-Real Acerrana 1-1 Real Normanna-Afragolese 1-1 Sarnese-Fidelis Andria 2-1

CLASSIFICA

Paganese 30, Fasano 27, Afragolese 27, Nola 25, Martina 25, Barletta 24, Heraclea 23, Fidelis Andria 23, Nardò 21, Virtus Francavilla 20, Gravina 19, Manfredonia 17, Sarnese 17, Ferrandina 16, Francavilla 15, Real Normanna 14, Pompei 13, Real Acerrana 7

(Photo credits: Lucia Lopez Melcarne)