Contro il Torino giallorossi cercano la prima vittoria casalinga, le probabili formazioni

C’è da cancellare la brutta prestazione di domenica scorsa contro la Lazio. Torna Stukic dall’inizio, probabilmente conferma per Sotti

Dopo la brutta sconfitta a opera della Lazio, nella quale il Lecce ha fatto diversi passi indietro rispetto alle ultime prestazioni, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare, nella sfida che li vedrà opposti al Torino, allenato dall’ex Marco Baroni.

Contro la compagini granata i ragazzi di Di Francesco cercheranno di porre rimedio a una gara nella quale sono stati totalmente annichili e che, grazie alle parate di Falcone e a due pali, non si è conclusa con una meritata goleada per i biancocelesti.

Ma se “Atene piange, Sparta non ride”… i granata, dal canto loro, sono reduci dalla pessima figura rimediata in casa con il Como e sono usciti dal campo tra i fischi del proprio pubblico.

Qui Lecce

Di Francesco non dovrebbe discostarsi molto dalle ultime scelte, con il ritorno di Stulic dall’inizio e la conferma di Sottil.

Qui Torino

L’allenatore dei granata ritrova dall’inizio, in mediana ci sarà Asllani, mentre, vista l’assenza di Simeone, Ngonge nfarà coppia con Adams.

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Sottil; Stulic.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della paryita su Dazn

