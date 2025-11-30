Contro il Torino giallorossi cercano la prima vittoria casalinga, le probabili formazioni

Dopo la brutta sconfitta a opera della Lazio, nella quale il Lecce ha fatto diversi passi indietro rispetto alle ultime prestazioni, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare, nella sfida che li vedrà opposti al Torino, allenato dall’ex Marco Baroni.

Contro la compagini granata i ragazzi di Di Francesco cercheranno di porre rimedio a una gara nella quale sono stati totalmente annichili e che, grazie alle parate di Falcone e a due pali, non si è conclusa con una meritata goleada per i biancocelesti.

Ma se “Atene piange, Sparta non ride”… i granata, dal canto loro, sono reduci dalla pessima figura rimediata in casa con il Como e sono usciti dal campo tra i fischi del proprio pubblico.

Qui Lecce

Di Francesco non dovrebbe discostarsi molto dalle ultime scelte, con il ritorno di Stulic dall’inizio e la conferma di Sottil.

Qui Torino

L’allenatore dei granata ritrova dall’inizio, in mediana ci sarà Asllani, mentre, vista l’assenza di Simeone, Ngonge nfarà coppia con Adams.

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Sottil; Stulic.

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della paryita su Dazn