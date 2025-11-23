Lecce all’esame Lazio, Di Francesco prosegue con la continuità. Le probabili formazioni

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, riprende il Campionato di Serie A.

Il Lecce, che nell’ultimo impegno aveva pareggiato contro l’Hellas Verona, riparte dalla Lazio, squadra che evoca bei ricordi… con la vittoria in casa della compagine biancoceleste, infatti, lo scorso 25 maggio, i giallorossi hanno conquistato la terza storica salvezza consecutiva nel massimo torneo.

Detto dei salentini che arrivano alla sfida dopo il pari con gli scaligeri, i padroni di casa, sono reduci, invece, dalla sconfitta di Milano contro l’Inter, naturale, quindi, che vorranno riscattarsi quanto prima

Qui Lazio

Il tecnico dei capitolini si vede costretto a fare a meno di Gigot, Rovella, Cancellieri e Castellanos, in difesa ci saranno Lazzari e Romagnoli; in mediana confermatissimi Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre, in avanti spazio ancora a Dia.

Qui Lecce

Mister Di Francesco ha a disposizione l’intera rosa, unito un po’ acciaccato, Camarda, di conseguenza, spazio ancora, ahinoi, a Sulic. Confermato, quindi, l’undici visto prima della sosta.

Probabili Formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente, Berisha, Banda; Stulic.

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Calcio d’inizio alle 18.00. Diretta della partita su Sky e Dazn