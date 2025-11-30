Lecce-Torino 2-1, Coulibaly, Banda e Falcone riportano il successo al “Via del Mare”

Contro il Torino il Lecce ritrova la vittoria in casa, termina 2-1 per i giallorossi con i gol di Coulibaly e Banda e il rigore parato da Falcone nel finale.

Dopo la brutta sconfitta a opera della Lazio, nella quale il Lecce ha fatto diversi passi indietro rispetto alle ultime prestazioni, nel lunch match della domenica i giallorossi sono scesi sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare, nella sfida che li ha visti opposti al Torino, allenato dall’ex Marco Baroni.

Contro la compagini granata i ragazzi di Di Francesco hanno cercato di porre rimedio a una gara nella quale sono stati totalmente annichili e che, grazie alle parate di Falcone e a due pali, non si è conclusa con una meritata goleada per i biancocelesti.

Ma se “Atene piange, Sparta non ride”… i granata, dal canto loro, erano reduci dalla pessima figura rimediata in casa con il Como e nella quale usciti dal campo tra i fischi del proprio pubblico.

Di Francesco rispetto a domenica cambia totalmente l’attacco, Pierotti al posto di Morente, Banda di Sottil e Stulic preferito a Camarda

La formazione iniziale

Il Lecce si è quindi schierato con un 4-2-3-1 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo; Ramadani e Coulibaly davanti al reparto arretrato; Pierotti, Berisha e Sottil a sostegno dell’unica punta Stulic.

Il primo tempo

Il primo tiro della gara è del Torino al 13mo. Gaspar si fa rubare palla da Adams che tenta di sorprendere Falcone dalla trequarti, la palla sfila fuori. Al 15mo il colpo di testa, sempre di Adams, è abbrancato in presa dall’estremo dei salentini.

Lecce in vantaggio

Al 20mo i padroni di casa passano in vantaggio. Corner di Berisha e inserimento di testa di Coulibaly che mette alle spalle di Israel.

Raddoppio giallorosso

Trascorrono due minuti e i giallorossi raddoppiano. Berisha prova il diagonale, sulla sfera si avventa Banda che mette in gol a porta vuota.

Al 31mo il colpo di testa di Gaspar termina alto. Al 38mo ci prova di testa Coca, facile per il capitano dei giallorossi. Al 40mo Casadei manda alto. Al 42mo ci prova di testa Pedersen, nulla di fatto. al 45mo granata vicinissimi alla marcatura. Cross di Nkounkou ve inserimento di testa di Zapata, Falcone gli nega il gol con un intervento prodigioso.

Il secondo tempo

Nella ripresa i giallorossi scendono in campo con lo stesso undici della prima frazione.

Torino accorcia

Alla prima occasione gli ospiti vanno in gol. Banda perde palla ai danni di Adams, che entra in area e tira, la sfera rimpalla su Tiago Gabriel e va in rete.

Al 17mo Nkounkou manda alto. Al 34mo Tiago Gabriel manda alto di testa.

Falcone salva il risultato

Al 40mo batti e ribatti in area giallorossa, Morente colpisce Coco, il direttore di gara concede il corner, ma richiamato dalla sala Var, dopo aver visionato le immagini concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Asllani, ma Falcone intuisce e para.

I giallorossi mettono a segno un uno/due micidiale nel primo tempo, poi si abbassano, rischiano di subire il gol a due minuti dal termine, ma terminano la prima frazione con il doppio vantaggio, poi, nella ripresa, alla prima occasione gli ospiti accorciano. Da lì in poi nessuno scossone particolare, tranne il calcio di rigore fallito. Domenica si torna in campo nella sfida esterna contro la Cremonese.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone ©, 4 Gaspar, 9 Štulić, 10 Berisha (37 st Kaba), 17 Veiga, 19 Banda (19 st Sottil), 20 Ramadani, 25 Gallo, 29 Coulibaly, 44 Tiago Gabriel, 50 Pierotti (19 st Morente). A disposizione: 1 Früchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 7 Morente, 11 N’Dri, 13 Pérez, 14 Helgason, 21 Kouassi, 22 Camarda, 23 Sottil, 28 Gorter, 77 Kaba, 93 Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Torino F.C.: 81 Israel, 10 Vlašić (25 st Aboukhlal,), 13 Maripan, 16 Pedersen (25 st Lazaro), 19 Adams, 22 Casadei, 23 Coco, 25 Nkounkou (25 st Masina), 32 Asllani, 61 Tameze (15 st Ngonge), 66 Gineitis (37 pt Zapata) A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 5 Masina, 6 Ilkhan, 7 Aboukhlal, 14 Anjorin, 20 Lazaro, 21 Dembele, 26 Ngonge, 91 Zapata. Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Maurizio Mariani sez. di Aprilia Assistenti: Valerio Colarossi sez. di Roma 2 – Marco Ricci sez. di Firenze IV Ufficiale: Juan Luca Sacchi sez. di Macerata VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1 AVAR: Francesco Fourneau sez. di Roma 1

Marcatori: 20 pt Coulibaly (L) 22 pt Banda (L) 11 st Adams (T)

Note: ammoniti 33 st Casadei (T) 35 st Ramadani (L) 36 st Veiga (L) 38 st Coco (T) spettatori 24.766 incasso 373.212,01 angoli 7-6 per il Torino recupero 2 pt 5 st.