Pompei-Nardò 2-3, colpo esterno del Toro. Neretini al quinto risultato utile consecutivo

Colpo esterno del Nardò che espugna il rinnovato impianto del “Bellucci” di Pompei, appena riaperto e omologato per la Serie D. I granata, al quinto risultato utile consecutivo, ribaltano l’iniziale svantaggio e si impongono 3-2, consolidando la propria scalata in classifica a ridosso della zona playoff. La formazione di De Sanzo, squalificato e sostituito in panchina da Donato, conferma solidità e capacità di reazione, capitalizzando nel finale con un micidiale uno-due firmato De Luca e Addae.

Formazione iniziale

Il Nardò si schiera con il consueto 4-4-2: Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva e Tursi sulle corsie, Fornasier e Calderoni centrali. In mediana agiscono De Luca e Addae con Garnica ed Elia esterni. In avanti, tandem offensivo composto da D’Anna e Sall.

Primo tempo

Avvio a ritmi contenuti su ritmi bassi con squadre molto corte e attente. Al 6’ Maione, servito da un lancio dalle retrovie di Baumwollspinner, impegna Galli in uscita. Replica salentina al 15’ con Elia, destro dai 20 metri neutralizzato da D’Agostino. Al 28’ errore in costruzione di De Luca, Mendoza intercetta, salta Galli e porta avanti il Pompei. Il Nardò reagisce con Garnica che al 35’ semina scompiglio sulla corsia mancina. Al 45’ lo stesso Garnica sfiora il pari, ma D’Agostino si oppone con un riflesso decisivo. Si va al riposo con i campani avanti di misura.

Secondo tempo

Nella seconda frazione gli ospiti sono decisamente più attivi. Al 51’ Sall spreca clamorosamente a porta sguarnita. D’Anna impegna due volte D’Agostino, preludio al pari che arriva al 68’: cross di Calderoni, sponda aerea di Sall e tap-in vincente di Gatto. Al 73’ ancora Sall protagonista: assist per D’Anna, conclusione ravvicinata respinta. Un minuto dopo Gatto sfiora il raddoppio con un destro alto. Il sorpasso granata si concretizza all’85’: Garnica serve Gatto, spizzata per De Luca che insacca sottomisura. Al 91’ corner di Calderoni, stacco imperioso di Addae che firma il tris granata, nonostante il tentativo di salvataggio di D’Agostino. Al 96’ Celli accorcia in mischia, ma è troppo tardi: il triplice fischio certifica il successo esterno del Nardò che centra la quinta gara utile consecutiva e si conferma in crescita nel girone H.

Domenica prossima i granata ospiteranno la Sarnese, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e consolidare la posizione in zona medio-alta di classifica.

SERIE D – Girone H: risultati 13ª giornata

Barletta-Nola 1-2 Ferrandina-Fasano 0-0 Francavilla-Fidelis Andria 0-0 Manfredonia-Heraclea 2-0 Martina-Gravina 1-0 Paganese-Real Normanna 1-0 Pompei-Nardò 2-3 Sarnese-Real Acerrana 6-1 Virtus Francavilla-Afragolese 0-0

CLASSIFICA

Paganese 27, Fasano 26, Heraclea 23, Afragolese 23, Fidelis Andria 23, Nola 22, Martina 21, Barletta 20, Nardò 19, Gravina 16, Manfredonia 16, Francavilla 15, Virtus Francavilla 14, Ferrandina 13, Sarnese 13, Real Normanna 12, Pompei 9, Real Acerrana 3

(Photo credits: Massimo Coribello)