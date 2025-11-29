Il Lecce torna al “Via del Mare” nella sfida con il Torino, parla Di Francesco

Dopo la brutta sconfitta a opera della Lazio, nella quale il Lecce ha fatto diversi passi indietro rispetto alle ultime prestazioni, poco meno di 24 ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare, nella sfida che li vedrà opposti al Torino, allenato dall’ex Marco Baroni.

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro questa settimana e rivisto tante situazioni su cui dobbiamo migliorare, ma anche quelle buone. Bisogna alzare la prestazione, la Lazio era in giornata, ma noi le nostre occasioni non le abbiamo concretizzate”, ha affermato l’allenatore alla vigilia.

“I ragazzi sono tutti a disposizione tranne Pierret.

Non abbiamo molti tiratori da fuori, le scelte domenica le ho fatte per migliorare la prestazione, ma non siamo stati bravi nell’ultima scelta.

Ogni partita ha una storia a sé, è ovvio che ci sono momenti che si vivono situazioni particolari, il Torino l’ha già vissuta e si è ripreso alla grande. La nostra squadra deve continuare a lavorare nel migliore dei modi, quello che conta è il campo ed è quest’ultimo che deve parlare.

Bisogna tenere presenti sempre le caratteristiche di ogni calciatore, c’è chi è più tattico e chi maggiormente fisico, dobbiamo migliorare la finalizzazione, anche in casa, dove nelle ultime gare abbiamo creato tanto, ma non concretizzato, c’è il desiderio nei ragazzi a essere più fluidi ma, ripeto, sono tanti i fattori.

Il Torino ha avuto alcuni blackout, spero che avverrà anche qui, ma verrà con un’attenzione altissima e cercheremo di infilarci nelle sue difficoltà.

Con Baroni c’è stato sempre un ottimo rapporto, ha fatto la gavetta, ha allenato in vari campionati e adesso dirige una squadra che per me è molto forte.

C’è sempre da migliorare, ma bisogna tenere presente anche le qualità dell’avversario e da quanto tempo i calciatori giocano insieme. Non esistono i 95 minuti perfetti, ci sono episodi che possono portare a una direzione differente, ma per affrontare le gare al meglio bisogna avere equilibrio, bisogna trovare la via di mezzo tra essere belli e concreti.

A me la squadra è piaciuta più in casa che in trasferta, ripeto, ci sono anche gli avversari, ma domani sarà una partita differente rispetto a quella dello scorso anno”.