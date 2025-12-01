Serie D, Nardò e Sarnese si dividono la posta al “Giovanni Paolo II”

Il confronto tra Nardò e Sarnese termina in parità al “Giovanni Paolo II”. Gli ospiti trovano il vantaggio con Rajkovic, ma la risposta neretina arriva poco prima dell’intervallo grazie a Gatto. Per i granata si tratta del sesto risultato utile consecutivo, conferma di un trend positivo che consolida la solidità del gruppo. Prima del calcio d’inizio, la tifoseria neretina ha esposto uno striscione dedicato a Tatiana Tramacere, giovane concittadina di cui non si hanno notizie da una settimana.

Formazione iniziale

Il Nardò si schiera con il consueto 4-4-2: Galli tra i pali; linea difensiva composta da Minerva e Calderoni sulle corsie, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana, Risolo e Addae con Garnica ed Elia esterni. In avanti, tandem offensivo composto da Gatto e Sall.

Primo tempo

Ospiti subito in avanti al 4’ con Addessi che impegna Galli con un rasoterra insidioso, il portiere neretino si distende e neutralizza. Al 7’ occasione Nardò: corner di Elia, stacco di Sall sul primo palo, palla alta. Al 18’ Gatto si libera in area e calcia di sinistro, sfera a lato. Un minuto dopo Minerva in contropiede colpisce l’esterno della rete. Nonostante il buon momento del Nardò, è la Sarnese a passare in vantaggio al 24’ capitalizzando una ripartenza: Santarpia triangola con Bottalico e serve Rajkovic, che sottoporta insacca l’1-0. La risposta neretina però non si fa attendere: alla mezzora Sall si presenta davanti a Petrone, ma l’estremo difensore campano salva con un intervento reattivo. Al 44’ il Nardò trova il pari: corner di Calderoni, spizzata di testa di Fornasier e Gatto in caduta firma l’1-1. Squadre al riposo con il risultato di parità.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un colpo di testa di Gigliotti al 48’ che sfiora la traversa. Al 54’ Rajkovic prova la girata, conclusione centrale bloccata da Galli. Al 58’ Calderoni penetra in area e calcia, Petrone respinge e la difesa campana libera. Al 66’ Addessi calcia da distanza ravvicinata, ancora Galli decisivo ma proteste ospiti per un presunto tocco di mano di Fornasier, non ravvisato dal direttore di gara. Il ritmo cala progressivamente e il punteggio resta invariato fino al triplice fischio.

Nel prossimo turno in programma domenica 7 dicembre il Nardò sarà di scena al “Miramare” di Manfredonia.

SERIE D – Girone H: risultati 14ª giornata

Afragolese-Paganese 2-0 Fasano-Barletta 0-0 Fidelis Andria-Virtus Francavilla 1-2 Gravina-Ferrandina 3-1 Heraclea-Pompei 0-2 Nardò-Sarnese 1-1 Nola-Manfredonia 1-0 Real Acerrana-Francavilla 1-0 Real Normanna-Martina 0-0

CLASSIFICA

Fasano 27, Paganese 27, Afragolese 26, Nola 25, Heraclea 23, Fidelis Andria 23, Martina 22, Barletta 21, Nardò 20, Gravina 19, Virtus Francavilla 17, Manfredonia 16, Francavilla 15, Sarnese 14, Ferrandina 13, Real Normanna 13, Pompei 12, Real Acerrana 6

(Photo credits: Pirelli Photos)