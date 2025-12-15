Nardò-Ferrandina 1-0, D’Anna decide dal dischetto. Granata a ridosso della zona playoff

Il Nardò centra l’ottavo risultato utile consecutivo imponendosi di misura sul Ferrandina nella 16ª giornata di campionato. Al “Giovanni Paolo II” i granata consolidano il settimo posto, avvicinandosi alla zona playoff. Match equilibrato e condizionato da episodi controversi, risolto da un calcio di rigore trasformato da D’Anna nella ripresa.

Formazione iniziale

Modulo consolidato per mister De Sanzo: 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Calderoni esterni difensivi, Fornasier e Gigliotti centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica ed Elia sulle corsie. In avanti D’Anna e Leone.

Primo tempo

Avvio di studio con ritmi contenuti con gli ospiti ben messi in campo che contengono le avanzate dei padroni di casa. Al 15’ episodio da moviola: sugli sviluppi di corner, Fornasier insacca da pochi passi ma l’assistente segnala offside tra le proteste granata. Al 22’ replica lucana: Kisseh supera la linea difensiva e batte Galli, ma anche qui la bandierina annulla per posizione irregolare. Restano dubbi sulla dinamica, con sospetto retropassaggio di De Luca. I due episodi sono anche le uniche vere occasioni della prima frazione che si chiude con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Mister De Sanzo cambia assetto inserendo Margiotta e Tursi per Calderoni e Leone nel tentativo di dare maggior peso in attacco. Il Nardò inizia a macinare gioco e a cercare con più insistenza la rete. Al 51′ lancio dalle retrovie di Addae per D’Anna, conclusione in corsa sull’esterno della rete. Al 58′ una percussione di Minerva dalla destra non trova la deviazione vincente in area. Al 59′ Gigliotti lancia in profondità Garnica che entra in area e viene steso da De Simone, il direttore di gara non ha dubbi e concede la massima punizione. Dal dischetto D’Anna spiazza Galiano e porta in vantaggio il Toro. Al 64′ ancora Garnica semina il panico dalla destra, si accentra e conclude di sinistro, pallone fuori di poco. Al 73′ Minerva crossa al centro per D’Anna che colpisce al volo di destro, Galiano si distende e respinge. Assedio finale del Ferrandina nei minuti di recupero. Al 92′ diagonale di Lusha respinto a terra da Galli e un minuto dopo conclusione dal limite di Calabria deviata in angolo da un difensore. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara sancisce la vittoria granata. Tre punti pesanti che confermano la solidità del Toro, capace di gestire la pressione finale degli ospiti.

Nel prossimo turno in programma domenica 21 dicembre il Nardò sarà impegnato in trasferta al “Puttilli” di Barletta.

SERIE D – Girone H: risultati 16ª giornata

Fasano-Real Normanna 0-2 Fidelis Andria-Manfredonia 0-1 Francavilla-Sarnese 0-4 Gravina-Afragolese 1-0 Heraclea-Martina 0-2 Nardò-Ferrandina 1-0 Nola-Paganese 0-1 Real Acerrana-Barletta 0-4 Virtus Francavilla-Pompei 1-1

CLASSIFICA

Paganese 33, Martina 28, Barletta 27, Fasano 27, Afragolese 27, Nola 25, Nardò 24, Heraclea 23, Fidelis Andria 23, Gravina 22, Virtus Francavilla 21, Manfredonia 20, Sarnese 20, Real Normanna 17, Ferrandina 16, Francavilla 15, Pompei 14, Real Acerrana 7

(Photo credits: Massimo Coribello)