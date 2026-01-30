Lecce, presentati Oumar Ngom e Sadik Fofana. Maleh va a rinforzare la Cremonese

“Presentiamo nella stessa circostanza due calciatori uno è Ngom, l’altro e Fofana, che sostituiscono due pari ruolo che hanno chiesto di giocare altrove. Ngom viene dall’Estrela Amadora, è un 2004, sottoscrive un contratto fino al 2029, con opzione per noi, ha dimostrato di crescere in fretta e ha riscosso interesse da parte di club prestigiosi, ha ottime prospettive e pensiamo possa imporsi nel presente e nel futuro.

Fofana è un classe 2003 e ha sottoscritto la stessa tipologia di contratto, è forte fisicamente, è cresciuto

Hanno motivazioni ed entusiasmo e siamo certi che dimostreranno le loro potenzialità”, con queste parole il Direttore Sportivo dei giallorossi Stefano Trinchera, ha presentato i due nuovi centrocampisti del Lecce Oumar Ngom e Sadik Fofana.

“Sono un centrocampista centrale, ma giocherò dove vorrà il mister, entro sempre energico su tutti i palloni e sono forte nel recupero palla”, ha dichiarato Ngom

Obiettivi

“Sono in un club che dà importanza ai giovani, sono qui per perseguire gli obiettivi della squadra e vorrei dare il mio contributo aiutando i compagni e portando energia”.

Lecce città calda…

“Ho percepito subito il calore dei tifosi e in passato non ero abituato a ciò, per questo farò del mio meglio”

Veiga e Tiago Gabriel

“Non ho sentito Veiga e Tiago Gabriel prima di firmare li conoscevo, sono arrivato nell’Estrela questa estate, ma ho avuto modo di parlarci”.

Gara con il Torino

“Arriviamo da una gara importante contro la Lazio dove abbiamo giocato bene e siamo pronti a giocare al massimo”.

È stata poi la volta del calciatore togolese con cittadinanza tedesca: “Posso dire di essere un calciatore fisico, veloce e buono con la palla al piede e penso di poter dare il mio contributo”

Posizione in campo

“Sono forte dal punto di vista difensivo, ma ho anche caratteristiche offensive e giocherò dove mi dirà il mister”

Esordio

“La Serie A è un grande campionato e sono orgoglioso di giocarci con questo club, sono qui per migliorare”

Obiettivi

“Non avendo fatto il ritiro estivo con il club devo affrontare la fase di adattamento, ma capisco l’importanza della società e l’obiettivo della salvezza ed è questo quello più importante”.

Di Francesco

“Quando sono arrivato ho avuto modo di parlarci, conoscevo lui e alcuni calciatori, abbiamo qualità sia dal punto di vista difensivo che offensivo e bisogna trovare il giusto equilibrio tra le due fasi”.

Siebert

“Conoscevo Siebert siamo cresciuti insieme e mi ha parlato della differenza di livello, ma mi ha detto che se si dimostrano le qualità ci si può ritagliare un posto in squadra”.

Intanto, è quasi fatta per il passaggio di Youssef Maleh alla Cremonese, le ottime prestazioni nelle ultime gare non sono bastate a far scoppiare tra il club giallorosso e il centrocampista italo-marocchino il feeling.