Nola-Nardò 3-1, si interrompe la striscia positiva granata

La lunga imbattibilità del Nardò, che durava dal 19 ottobre scorso e si era estesa per tredici turni consecutivi, si interrompe sul campo del Nola. Al “Vittorio Papa” di Cardito, i campani impongono ritmo, intensità e superiorità territoriale, conquistando un meritato 3-1 grazie a un pressing organizzato e a un palleggio rapido agevolato dal terreno duro e scorrevole. I neretini, sin dalle prime battute, faticano a trovare riferimenti e densità tra le linee, subendo l’iniziativa avversaria per larghi tratti.

Formazione iniziale

Mister De Sanzo, privo degli infortunati Calderoni e Gigliotti, si affida al consolidato 4-4-2 con Galli tra i pali; Minerva e Tursi esterni difensivi, Trinchera e Fornasier centrali. In mediana Risolo e Addae, con Garnica e De Luca sulle corsie. In avanti D’Anna e Sall.

Primo tempo

Il Nola parte con un’intensità superiore e costruisce subito due situazioni pericolose. Al 10’ cross teso di Galano, Estrella non trova la deviazione. Al 12’ nuovo traversone di Nunziante, Dell’Orfanello anticipa tutti ma il colpo di testa sfila sul fondo. Il Nardò prova a risalire il campo al 17’ con una progressione di Sall che genera il primo corner. Sullo sviluppo, D’Anna pesca Trinchera, ma Montalti blocca. Al 19’ i padroni di casa passano in vantaggio con un’azione iniziata e conclusa da Romano: lo scambio con Estrella porta ad una prima conclusione lo stesso Romano, salva tutto Galli che si ripete anche sul tiro ravvicinato di Ambrosio, ma sulla respinta nulla può sulla nuova conclusione di Romano che insacca per l’1-0. I granata reagiscono in modo disordinato. Al 25’ Addae svetta su corner di D’Anna, palla alta. Al 29’ D’Anna converge e calcia, Montalti risponde in tuffo. Il pari arriva al 39’: D’Anna sfonda a destra, cross arretrato e Garnica, in inserimento, finalizza con precisione per l’1-1, siglando il suo quarto centro stagionale. Il Nola però non accusa il colpo e riprende immediatamente il controllo. Al 43’ Dell’Orfanello impatta di testa su cross di Nunziante, palla fuori di un soffio. Il nuovo vantaggio locale matura allo scadere: Estrella calcia di mancino, Galli respinge corto e Galano anticipa tutti con un tocco di controbalzo che vale il 2-1 all’intervallo.

Secondo tempo

Il Nardò prova a rientrare con maggiore aggressività, ma al 61’ il Nola chiude virtualmente la gara: Ambrosio verticalizza per D’Angelo, appena subentrato, che incrocia di sinistro e batte Galli per il 3-1. La rete spegne definitivamente le residue certezze dei granata, che entrano in una fase di confusione tattica. La gara si frammenta tra sostituzioni e interruzioni, con poche occasioni degne di nota. Nel finale Tedesco tenta una rovesciata, Montalti blocca. Al 90’ Addae ancora pericoloso di testa su corner di D’Anna, pallone alto. Il triplice fischio certifica la fine della striscia positiva del Nardò, che resta comunque nelle zone alte ma vede l’Afragolese allungare in chiave playoff.

Prossimo turno

Domenica 8 febbraio i granata tornano al “Giovanni Paolo II” per il confronto diretto con la nuova capolista Fasano, match che può diventare spartiacque nella corsa alle prime posizioni.

SERIE D – Girone H: risultati 22ª giornata

Afragolese-Heraclea 1-0 Barletta-Manfredonia 4-0 Fasano-Real Acerrana 1-0 Ferrandina-Pompei 1-0 Gravina-Fidelis Andria 1-0 Martina-Sarnese 3-0 Nola-Nardò 3-1 Paganese-Francavilla 1-3 Real Normanna-Virtus Francavilla 0-0

CLASSIFICA

Fasano 43, Paganese 43, Barletta 39, Martina 39, Afragolese 37, Nola 33, Nardò 33, Virtus Francavilla 31, Fidelis Andria 28, Manfredonia 28, Francavilla 27, Heraclea 27, Gravina 27, Real Normanna 25, Ferrandina 24, Sarnese 23, Pompei 18, Real Acerrana 10

(Photo credits: Massimo Coribello)