Francesco Camarda operato alla spalla

L’attaccante del Lecce Francesco Camarda si è sottoposto a un intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo.
E’ stata la società di “Via Colonnello Costadura” a renderlo noto con un comunicato stampa: “Il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano”
La punta scuola Milan, un gol quest’anno con i giallorossi, in prestito dal sodalizio rossonero, dopo l’operazione inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato.