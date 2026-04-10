La Polizia di Stato festeggia 174 anni tra Legalità e Cultura, parla il Questore

Il cuore barocco di Lecce si è vestito di solennità per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cornice d’eccezione è stata via Umberto I, nel suggestivo tratto compreso tra la Basilica di Santa Croce e Palazzo dei Celestini, dove istituzioni e cittadini si si sono ritrovati per rendere omaggio agli agenti.

La giornata ha rappresentato un momento fondamentale per ribadire il valore del motto “Esserci Sempre”, celebrando l’impegno quotidiano e la dedizione della Polizia nella tutela della sicurezza pubblica e nella salvaguardia della libertà democratica.

“Siamo contenti di aver scelto questa location, perché vogliamo festeggiare il nostro anniversario tra la gente. Questa è la festa di tutti i poliziotti, di quelli in attività, in pensione e anche di chi non c’è più, perché caduto in servizio, quindi, è un giorno molto importante a cui teniamo molto”, ha affermato il Questore di Lecce Giampietro Lionetti.

“Nell’ultimo anno, abbiamo lavorato molto sulla prevenzione, sia a Lecce che in provincia, attraverso servizi straordinari di controllo del territorio che abbiamo iniziato prima dell’estate e che sono ancora in corso. sono stati ottenuti buoni risultati e se parliamo del problema più importante che ho ravvisato nel Salento è certamente quello del traffico di stupefacenti. Ne abbiamo sequestrati nel corso dell’ultimo anno 17 kg, è un fenomeno che stiamo contrastando e continueremo a farlo”.

La celebrazione non è stat solo un momento formale, ma un vero incontro tra la Polizia e il territorio. La cerimonia è stat scandita dalle note dell’Orchestra di fiati del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e lungo il percorso sono state esposte le opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino”, testimonianza del dialogo costante tra Forze dell’Ordine e nuove generazioni.

“Nel 2025 – prosegue Lionetti, purtroppo, c’è stato l’aumento del 30% dei minori denunciati in stato di libertà, ma il Tribunale dei minorenni sta facendo un ottimo lavoro per prevenire, ma non si tratta di un fenomeno che riguarda solo questo territorio, ma anche le altre regioni d’Italia.

Lo scorso anno, nonostante le difficoltà legate al personale, abbiamo dato ottime risposte, con l’arrivo dei turisti nel Salento aumenta molto la popolazione, ma la scorsa estate il Capo della Polizia ha inviato rinforzi e siamo riusciti a lavorare molto bene sia a Gallipoli che è un po’ il centro della movida estiva, che nelle altre località rivierasche e quest’anno faremo lo stesso e cercheremo di realizzare lo stesso impianto e gestire situazioni di ordine pubblico e delinquenza minorile”.

Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati i premi e i riconoscimenti al personale che si è distinto per meriti di servizio, dimostrando coraggio e spirito di sacrificio. Un momento di particolare valore simbolico è stata la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “PretenDiamo Legalità”, l’iniziativa che mira a stimolare nei giovanissimi la riflessione sul rispetto delle regole e sulla cittadinanza attiva.