“4 zampe in città”, al Parco di Belloluogo tutto pronto per la seconda sfilata canina

Manca ormai poco al secondo appuntamento con 4 zampe in città, il raduno/sfilata canino organizzato dall’Associazione Anna e Valter di Alfredo Fiorentino con la collaborazione dell’animalista Ilaria Buono.

Lunedì 20 luglio alle ore 18 presso il Parco Belloluogo di Lecce avrà luogo l’evento che nasce dal bisogno di riportare in auge quello che un tempo era considerato un appuntamento imperdibile, di cui l’organizzatore Alfredo Fiorentino serba un bel ricordo.

“Nella mia infanzia, ormai 30 anni fa, questi raduni o sfilate venivano fatti nella villa comunale ed erano dei momenti speciali per i nostri amici a quattro zampe, momenti dedicati solo a loro”, spiega l’organizzatore. “Speriamo che la nostra iniziativa serva anche a sensibilizzare tutti all’importanza dei cani e al loro valore all’interno del contesto familiare. Sono veri e propri componenti della famiglia e per questo bisogna valorizzarli e non abbandonarli, soprattutto in questo periodo”.

E proprio l’informazione e la buona convivenza con gli animali domestici saranno argomenti dibattuti con l’intervento degli esperti Dott.ssa Anna Chiara Peluso, Dott. Stefano Guido e i volontari dell’Enpa di Copertino.

Uno spazio importante sarà poi dedicato alla cura dell’animale e alla promozione di un ambiente salubre e accogliente, sia esso un canile o una famiglia.

Tutto il devoluto che deriverà dalle iscrizioni dei cani per la sfilata (che può effettuarsi contattando i numeri in fondo) sarà infatti donato ai responsabili delle associazioni “San Francesco amici degli animali”, attiva presso il canile del comune di Salice Salentino, e “Oraa onlus” attiva presso l’ex canile Borelli di Campi Salentina, attualmente sequestrato dopo un provvedimento del 2018.

Grande attenzione anche alla possibilità di adottare i cani al momento ospitati nei due canili: dei banner con le loro fotografie saranno resi disponibili ai partecipanti per l’eventuale richiesta di adozione.

Dei premi per l’impegno nella cura degli animali saranno poi elargiti al coordinamento provinciale G.E.P.A di Lecce e al centro recupero uccelli e mammiferi di Calimera Fauna Omeoterma, impegnato anche con i volatili. Appuntamento dunque a lunedì 20 luglio, ore 18, presso il Parco di Belloluogo.

Per info e iscrizioni contattare i numeri: 3899487226 – 3470761113