Siglato un accordo tra Asl e Comune di Melendugno per la cessione di un terreno, sorgerà una Casa di Comunità

Nella giornata di ieri il Direttore Generale di Asl Lecce Stefano Rossi e il Sindaco del Comune di Melendugno Maurizio Cisternino hanno firmato nella sede della Direzione generale, l’atto pubblico di cessione del diritto di superficie su terreno di proprietà comunale (situato in via De Filippo, angolo via Lenin a Melendugno), dove sarà realizzata dall’Azienda Sanitaria una delle 24 Case della comunità finanziate con fondi PNRR.

Grazie alla costruzione e all’attivazione della struttura “spoke” sarà garantita ai cittadini ampia gamma di servizi socio-sanitari in un luogo di prossimità ben identificato e facilmente raggiungibile, per una risposta più efficace e unitaria ai bisogni di salute e socio-assistenziali.

“A pochi giorni dall’accordo con il Comune di Matino, firmiamo oggi l’accordo con il Comune di Melendugno per la costituzione di una delle Case di comunità che, è bene ricordarlo, sono emblema della sanità di prossimità, in grado di costruire percorsi integrati di assistenza territoriale, con particolare attenzione ai pazienti più fragili. Ringrazio il Comune di Melendugno per la fattiva collaborazione e tutti gli uffici aziendali coinvolti nella realizzazione della Missione 6 Salute del Pnrr’ ha dichiarato Rossi.