Tatiana è volata in cielo ma i suoi gatti la aspettano, Poggiardo si mobilita per adottare i suoi amici a quattro zampe

La storia dei fedeli amici a quattro zampe è sempre legata a doppio filo a quella dei loro padroni. E se i loro padroni non ci sono più, sono i primi a soffrire il grave lutto. È di ieri la notizia della morte della giovane infermiera di Poggiardo, Tatiana Renna, la cui vita è stata spezzata all’età di 32 anni. Una tragedia vera e propria che è costata tutto alla ragazza, investita da un’auto guidata da un uomo ubriaco. E adesso al suo rientro a casa i tanti amici a quattro zampe che con lei hanno condiviso tutto non la vedranno aprire la porta di ingresso.

Tatiana era molto amante degli animali, a tal punto da decidere di abitare con i suoi amici a quattro zampe. Erano tanti i gatti che abitavano con lei ed ora, questo legame indissolubile purtroppo deve fare i conti con una tragedia.

Non possono più aspettare il rientro di Tatiana, come ogni sera, come dopo ogni turno di lavoro, i suoi fedeli gattini. Non possono più giocare con la loro adorata padrona i teneri mici che a Tatiana hanno sempre fatto tanta compagnia.

È indimenticabile, poi, la storia che vi abbiamo raccontato qualche mese fa, la storia di Sansone, il cane che aspettava a casa, come ogni sera, il rientro della sua adorata padrona, Santina, e che purtroppo è venuta a mancare. E proprio come in quella occasione, i piccoli orfani di Tatiana non verranno abbandonati.

Non ci stanno le sue amiche e i tanti volontari del comune salentino che per Tatiana hanno deciso di non abbandonare gli amici a quattro zampe al loro destino. Poggiardo si mobilita e raccoglie i piccoli orfani di Tatiana che sono in cerca di una nuova casa e di una famiglia che li aiuti a superare il terribile lutto, la grave perdita che proprio non avevano chiesto.

Per chi volesse adottare uno dei gattini, il numero di contattare è il 320/9503658 (Simona e Chiara).