Continua il ponte areo con la Cina, 100mila tute protettiva all’aeroporto di Bari. Un altro volo in arrivo

Continua la corsa agli approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale, sicuramente non drammatica come nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Dopo la distribuzione di 500mila mascherine a pediatri e medici di famiglia, arrivano altre 100mila tute protettive destinate a tutti gli operatori del Servizio Sanitario della Regione Puglia che ogni giorno sono ancora impegnati nella lotta al Covid-19. Lo scrive in un post su facebook Michele Emiliano sul suo profilo.

Le tute protettive che serviranno a mantenere tutte le precauzioni per evitare contagi nei presidi ospedalieri, arrivano da Zhengzhou in Cina con cui già durante la vera emergenza degli scorsi mesi, il Presidente della Regione aveva creato un ponte aereo. È atterrato ieri il Boeing 777 Alitalia partito dalla Cina all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari, consegnando alla Protezione civile regionale le tute protettive.

“Queste operazioni – scrive Michele Emiliano – ci hanno permesso di mettere in sicurezza il sistema sanitario pugliese, di prestare alle regioni in difficoltà il materiale necessario e ci fanno guardare con maggiore serenità ai mesi che verranno, disponendo di una scorta di dispositivi di protezione da gestire con oculatezza e che dovrà essere comunque integrata con gli acquisti centralizzati del Dipartimento nazionale della Protezione civile”.

“Il materiale, tutto certificato, è stato acquistato dalla Regione Puglia”, conclude il Presidente della Regione Puglia. “Un altro volo è in arrivo lunedì prossimo a Bari con la stessa quantità di tute”.