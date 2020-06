Puglia, in arrivo 500mila mascherine per pediatri e medici di famiglia. Emiliano: “Protezione a personale sanitario”

L’emergenza coronavirus in Puglia sembra ormai passata e i numeri molto incoraggianti fanno ben sperare in un’estate, forse, covid-free. Nonostante i bollettini epidemiologici molto positivi e i report delle Asl pugliesi che mostrano l’enorme contrazione dei contagi in Puglia, ogni errore potrebbe essere fatale e far ripiombare la Puglia (e non solo) in stato di emergenza sanitaria.

Importantissimo è, dunque, l’uso delle mascherine e di tutti i dispositivi di protezione individuale che rallentano i contagi. Ancora più importante è rifornire ospedali, medici di famiglia e pediatri di tutto il necessario per operare in sicurezza. Sono stati e sono ancora loro, infatti, in prima linea contro il coronavirus.

Sono 500mila le mascherine messe a disposizione dalla Regione Puglia per garantire al personale sanitario i dispositivi di protezione. A darne notizie è Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia con un post su facebook con cui ribadisce l’impegno della Regione anche in questa nuova fase di convivenza con il virus.

“In particolare, attraverso i dipartimenti farmaceutici delle Asl – scrive – abbiamo messo a disposizione di pediatri e medici del territorio per l’attività ambulatoriale: 5mila visiere protettive, 250mila mascherine chirurgiche, 250mila mascherine KN95/FFP2, 25mila camici. Distribuiremo i materiali sanitari su tutto il territorio regionale secondo le esigenze”.