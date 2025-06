Il Comune di San Cesario presenta l’agenda della sua sfida per l’ambiente

“L’adesione al Patto dei Sindaci per l’energia e il clima è stato il primo atto di indirizzo politico portato in consiglio comunale da questa amministrazione, segno immediato e tangibile della nostra volontà e del nostro impegno di dare priorità a queste tematiche che riguardano il futuro nostro e soprattutto delle nuove e future generazioni”, così il sindaco di San Cesario di Lecce Giuseppe Distante in apertura della conferenza stampa che la scorsa settimana ha esposto e riassunto Il quadro programmatico del piano di azione per l’energia sostenibile il clima presentato insieme all’assessore comunale con delega all’ambiente Massimiliano Manno.

L’adesione al Patto risale al primo consiglio comunale utile dopo quello dell’insediamento, 26 luglio 2022.

“Essendo una iniziativa su base volontaria, abbiamo voluto aderire al Patto della Commissione Europea integrato per l’energia e il clima assumendo sin da subito – ha proseguito il sindaco Distante – l’impegno ad agire per raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di gas serra e adottare un approccio congiunto all’integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”.

Il nuovo Patto dei Sindaci integrato per l’energia e il clima definisce un rinnovato impegno e una visione condivisa per il 2050 al fine di affrontare le seguenti sfide interconnesse e raggiungere gli obiettivi di:

accelerare la decarbonizzazione dei territori, contribuendo così a mantenere il riscaldamento globale medio al di sotto di 2°C;

rafforzare le nostre capacità di adattarsi agli impatti degli inevitabili cambiamenti climatici, rendendo i nostri territori più resilienti;

aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sui nostri territori, garantendo così l'accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e accessibili a tutti.

In qualità di firmatari del Patto, ci impegniamo a coinvolgere tutti in questo viaggio, facendo in modo che le politiche ed i programmi possano includere tutte le persone e tutti i luoghi. È nostra intenzione ha concluso il primo cittadino coinvolgere istituzioni, cittadini, imprese, associazioni per la creazione di una rete per l’attuazione di questa visione che

potrà avere un impatto importante negli anni futuri anche nei nostri sistemi sociali ed economici.

Alla conferenza stampa di illustrazione ha partecipato anche la dottoressa Cristina Belloni.

L’ amministrazione comunale ha ricordato le azioni messe in atto, quelle in corso e quelle programmate:

1. Orti didattici scuole Saponaro e Manzoni

2. Dog-park via Tevere e creazione di un polmone verde con la piantumazione di 40 alberi

3. Piantumazione di alberi nei parchi, in via Sicilia, al cimitero, in piazzetta Otello Albanese, nella scuola Green

4. Alberi per il Futuro (orto botanico)

5. Efficientamento scuole

6. Illuminazione pubblica a led

7. Pulmino elettrico

8. Parcheggio con fotovoltaico al cimitero

9. Iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali (puliamo il mondo,

Giornata della Terra, Giornata dell’albero)

10. Progetti poste ciclabili

11. Ad inizio mandato, incontro pubblico sulle comunità energetiche

12. Realizzazione di parchi con attrezzature per lo sport all’aperto e il

benessere

13. Prevista l’installazione di isole ecologiche intelligenti

14. Prevista l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica

15. Realizzazione di due orti, uno di comunità (via La Malfa), l’altro socioterapeutico (centro diurno)

16. Apertura della Casa del riuso

17. Realizzazione della vasca di raccolta e drenaggio delle acque (parcheggio

ospedale)

18. Gestione del verde con manutenzione degli alberi e taglio di quelli malati,

secchi e in pericolo di caduta

19. Ordinanza buste nere (aumento della percentuale di RD).