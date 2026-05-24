C’erano parole che, pronunciate ad alta voce nei cortili delle scuole o durante la ricreazione, sembravano formule magiche. Frasi rapidissime, quasi musicali, incomprensibili agli adulti e chiarissime per chi conosceva il trucco. L’alfabeto farfallino non era un semplice gioco, ma un vero e proprio passaporto per un mondo segreto. Era un piccolo incanto linguistico che ha attraversato generazioni, complice di risate furtive, messaggi nascosti e segreti sussurrati. Questo codice, sussurrato tra i banchi di scuola o scritto su foglietti di carta ripiegati con cura, trasformava le parole in una danza di sillabe, creando un linguaggio che sembrava fatto apposta per i momenti di tenerezza condivisa. Ancora oggi, basta sentire un “cifiafaofo” per tornare immediatamente a quel mondo fatto di quaderni, bigliettini piegati e amicizie costruite attraverso linguaggi inventati.

Cos’è l’alfabeto farfallino

Ci sono cose che appartengono all’infanzia senza avere bisogno di fotografie. Restano da qualche parte nella memoria, pronte a riaffiorare all’improvviso attraverso un suono, una parola, una cantilena dimenticata. L’alfabeto farfallino è una di quelle cose. Non era soltanto un gioco linguistico in cui ad ogni vocale viene inserita una sequenza fissa (tipicamente “f” + vocale) o altre variazioni simili, ma una sorta di codice Morse parlato che rendeva le conversazioni improvvisamente private e intriganti. Una piccola trasformazione che non alterava la struttura consonantica delle parole, ma le ricopriva di una texture sonora che rendeva le frasi riconoscibili solo a chi conosceva il codice. La regola base è semplicissima:

a → afa

e → efe

i → ifi

o → ofo

u → ufu

Così una frase normale come: “Come stai?” diventa: “Cofomefe stafai?” , casa → cafasafa, ciao → cifiafaofo, amore → afamoforefe

Il risultato è una parlata ritmica, veloce e volutamente difficile da comprendere per chi non conosce la regola.

L’origine misteriosa del linguaggio farfallino

Non esiste una data precisa né un vero inventore dell’alfabeto farfallino, una lingua parlata che sembrava imitare il battito d’ali di una farfalla e che permetteva di scambiarsi segreti inconfessabili proprio sotto il naso degli adulti. Molti articoli e approfondimenti concordano sul fatto che sia nato probabilmente tra i banchi di scuola, diversi decenni fa, diffondendosi poi oralmente da una generazione all’altra. Ed è forse proprio questa assenza di un’origine certa a renderlo così affascinante.

L’alfabeto farfallino appartiene a quelle tradizioni invisibili che sopravvivono senza libri ufficiali, senza regole scritte, senza insegnanti. Passa di voce in voce, di gioco in gioco, conservando intatta la sua natura spontanea. Come certe filastrocche che nessuno ricorda di aver imparato davvero, ma che tutti, in qualche modo, conoscono da sempre.

Un piccolo pezzo di memoria

IC’è qualcosa di profondamente malinconico nel suono dell’alfabeto farfallino. È l’eco di un’epoca in cui la voce era l’unico strumento necessario per costruire un castello di complicità. In un’epoca in cui ogni forma di comunicazione è immediata e digitale, questo piccolo codice conserva qualcosa di raro: il gusto della lentezza, dell’apprendimento condiviso, dell’appartenenza a un gruppo.

L’alfabeto farfallino appartiene a quella categoria di cose apparentemente minuscole che, col tempo, diventano enormi. Non compare nei libri di storia. Non viene insegnato a scuola. Non serve davvero nella vita quotidiana. Eppure continua a vivere nella memoria di intere generazioni. Forse perché custodisce una sensazione che oggi sembra rarissima: la leggerezza.

Quella leggerezza fatta di parole inventate, ginocchia sbucciate, bigliettini piegati in quattro e pomeriggi passati a parlare una lingua che nessun adulto riusciva a capire.

E basta ancora una volta dire “cifiafaofo” per sentire riapparire, per un istante, tutto quel mondo.