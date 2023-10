Attivo al “Vito Fazzi” un ambulatorio per i pazienti affetti da dislipidemia

È attivo, presso l’Unità operativa di Medicina al quarto piano del Vito Fazzi di Lecce, un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da dislipidemia, un’alterazione del profilo lipidico che consiste in elevati livelli ematici di colesterolo e/o trigliceridi o bassi livelli di colesterolo Hdl.

Nell’ambulatorio vengono presi in carico pazienti in prevenzione primaria e secondaria, con specifica attenzione a quelli con problematiche neurovascolari e cardiologiche.

I pazienti possono essere indirizzati al servizio dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista che ha in cura il paziente.

Si può contattare direttamente il Reparto, muniti di descrizione con dicitura “Prima Visita Internistica” quesito “dislipidemia”, inviando la prescrizione all’indirizzo email [email protected] con un recapito telefonico a cui il paziente verrà ricontattato per comunicare l’appuntamento, oppure hiamando, sempre muniti di prescrizione, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 i numeri: 0832661741 o 0832/661960.

I servizi erogati

Si eseguono la prima visita, visita di controllo, rilascio di esenzione per dislipidemie familiari (codice 025), prescrizione di farmaci sottoposti a piano terapeutico, rieducazione dietetico-comportamentale, valutazione del rischio cardiovascolare, valutazione cause secondarie di alterazione del profilo lipidico, programmazione esami strumentali di secondo livello. L’ambulatorio collabora con il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica (ambulatorio Malattie Metaboliche) che continua a prendere in carico pazienti dislipidemici con diabete, grave insufficienza renale