“Se restiamo a casa #andràtuttobene”: è il messaggio di Luca Tarantino, Gianni Notaro e dei Sud Sound System

“Tutti hanno bisogno d’amore – Perché nessuno può fare a meno d’amare – Anche tu se lo vuoi. Basta che apri il tuo cuore”.

Impossibile non riconoscere le parole di un famosissimo pezzo, firmato dai Sud Sound System, uscito nel 2010 e oggi tornato prepotentemente alla ribalta grazie a Luca Tarantino, giovanissimo producer salentino.

Il remake di “Bisogno d’amore” è stato pensato e realizzato da Luca Tarantino che ha realizzato una versione del brano con una base più intima e acustica dell’originale.

L’inconfondibile brano “Bisogno d’amore” traduce in parole e musica ciò di cui oggi, improvvisamente, sentiamo una stringente necessità: l’amore.

Oggi, che viviamo sulla nostra pelle un distanziamento sociale a causa del CoVid-19, arriva a salvarci una canzone: è “Bisogno d’amore” che scalda il cuore, ripristina le priorità, incita all’amore universale senza se e senza ma.

La musica riscrive le emozioni

Chi poteva immaginare di vivere un momento così difficile? La vita di ognuno di noi rimodulata dalla diffusione di un virus.

Spiazzati dal CoVid-19, i giovani, si sono visti portare via da questa terribile emergenza sanitaria, l’allegria, la spensieratezza, la voglia di divertirsi e di condividere grandi e piccole passioni.

Nasce, dunque, da uno stato d’animo di Luca Tarantino, che con l’avvento del coronavirus ha sentito l’esigenza profonda di rendere ancora più forte il bellissimo messaggio delle parole scritte da Terron Fabio, Nandu Popu e Don Rico. Un’operazione, questo remake, per il quale Luca ha deciso di coinvolgere il videomaker Gianni Notaro.

Nasce così un video che parla la lingua universale dell’umanità, la cui essenza è quel senso di appartenenza proprio della comunità che non può prescindere dall’amore in tutte le sue sfaccettature.

Un amore universale che è rappresentato dalla musica, dalla famiglia qualsiasi forma essa abbia, dal rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi.

Luca Tarantino, insieme ai Sud Sound System, ha creato un capolavoro commovente che ha un messaggio forte, deciso, essenziale: un messaggio indirizzato a tutti noi che siamo comunità, che abbiamo la forza della vite che cresce nella nostra terra arsa e rossa, la purezza del nostro mare, i colori della nostra squadra del cuore, la libertà del vento, il calore del sole di questa grande famiglia Salento che oggi è chiamata a fare un enorme atto di coraggio e d’amore, appunto, per poter godere domani di tutto quello che rende questo spicchio d’Italia unico e speciale perché, come dicono i Sud, “se apri il tuo cuore non hai niente da perdere”.