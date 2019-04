Una carrozza bianca e i fiori più belli, Andrea rende speciale il compleanno della sua Elena

A Carmiano ieri sera una carrozza bianca trainata da un bellissimo cavallo ha illuminato le strade al suo passaggio. Era una carrozza ma sembrava una stella cometa. A bordo Andrea ed Elena, per un giorno speciale, una ricorrenza speciale, una festa speciale.

Andrea è uno studente dell’Istituto Antonietta De Pace di Lecce, frequenta l’indirizzo audiovisivo. Sta svolgendo il suo percorso di alternanza scuola lavoro presso la redazione di leccenews24.it

Si occupa di video e fotografie. In compagnia della professoressa Ada Perrone, partecipa ogni giorno a eventi e conferenze stampa. Rientrato in redazione, va dritto alla sua postazione, scarica foto e video, li raccoglie, li sistema, dà ordine ai file, li carica sul sito, li condivide con i giornalisti. Da buongustaio qual’ è, si ferma solo e soltanto al momento della ricreazione che per lui è un rito da consumare al bar. Per il resto è sempre concentrato, sempre sul pezzo, sempre pronto a svolgere il suo lavoro e a regalare un sorriso o il buon umore a chi ha la fortuna di sedergli accanto.

Elena è la sua fidanzata, la sua principessa, il suo grande amore. Ieri sera Elena ha compiuto 18 anni. Per lei una festa unica, organizzata dalla famiglia.

Ma Andrea non ha voluto essere da meno e per una sera si è trasformato in principe, come nelle favole. A bordo di una carrozza, si è presentato a casa di Elena, l’ha baciata sulla fronte, l’ha fatta salire, le ha regalato il più bel mazzo di fiori che potesse trovare e insieme si sono diretti alla festa.

Una serata indimenticabile che Andrea ed Elena, sempre supportati dalle loro splendide famiglie, hanno voluto condividere con la redazione di leccenews24 e con tutti voi. Un momento bellissimo che ci fa piacere raccontare per dire grazie a chi, forse senza accorgersene, dona molto più di quanto non riceva.