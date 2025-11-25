Torna l’Annuario del Liceo Classico e Musicale “Palmieri”

Venerdì 28 novembre, alle ore 16.00 nell’atrio del liceo classico e musicale “Giuseppe Palmieri” sarà presentato il nuovo volume dell’Annuario dell’istituto scolastico

L’annuario ritorna dopo una pausa e il nuovo volume, edito da Milella, vede la direzione di Raffaele Lattante, dirigente scolastico del liceo, la curatela di Mariana Cocciolo con la collaborazione di Roberta Callegari, entrambe docenti del Liceo.

Modera l’incontro di presentazione il giornalista Marco Renna.

Era il 1875 quando il preside Nicola Stranieri si fece promotore della pubblicazione di un annuario intitolato “Il R. Liceo ginnasiale Palmieri in Lecce Terra d’Otranto nell’anno scolastico 1874-1875”. Questo piccolo volume, di circa 60 pagine, descriveva dettagliatamente la vita scolastica e l’organizzazione del convitto, corredato di elenchi dei docenti e degli studenti iscritti.

L’annuario, tra pubblicazioni continuative negli anni e periodi più o meno lunghi di silenzio, è sopravvissuto tra alterne vicende, riferendo di due transizioni di secoli, di cambiamenti politici epocali e di eventi bellici, del processo di ripresa che dopo la Seconda guerra mondiale ha caratterizzato la società; ha poi seguito e accompagnato tutte le sempre più incalzanti trasformazioni nei decenni, con particolare riguardo per i decenni post millennial.

Nel nuovo annuario scompaiono, in osservanza al Regolamento Generale sulla protezione dati, gli elenchi dei docenti e degli studenti tradizionalmente riportati in appendice, così preziosi per le ricerche storiche, ma permangono contributi di carattere letterario, storico e scientifico scritti da docenti, studenti ed ex studenti del Liceo Palmieri.

L’annuario del 2024/25, data la varietà dei contributi pervenuti e la diversa provenienza autoriale, è stato suddiviso in tre parti, a loro volta suddivise in blocchi tematici. La prima parte ha come titolo Cultura e Societa’ e comprende: il Sintaktikos logos di Menandro Retore – scritto da Roberta Callegari – sofista attivo nella seconda metà del III sec. d. C., autore di due trattati sui discorsi di congedo; lo studio su Le radici classiche della visione etica di Giuseppe Palmieri, con riferimenti sia alle opere di Plutarco, di Livio, Cicerone, che alle edizioni critiche napoletane della seconda metà del Settecento -di Sonia Schilardi; una pubblicazione in Musica Classica di Maria Carla De Giorgi, dell’Università del Salento sul Mozart ritrovato. La ricerca dell’Autrice, sulle tracce di un inedito di Mozart, si è svolta in Germania.

Nelle successive due sezioni di “Filosofia” e di “Storia e ambienti” hanno pubblicato Gabriella Petrelli sull’Uso e significati di “ragione”, un excursus che muove dai filosofi dell’antichità classica, per giungere a Nietzsche, Freud, Jung…; Luigi D’Ambrosio, dell’Università di Kassel (DE), autore di Un intarsio di microstoria nella didattica della Storia: “per debito di sincerità e opportuna conoscenza”. La microstoria esaminata è quella, personalissima, di suo padre, Florestano D’Ambrosio, al tempo Dirigente superiore di Polizia di Stato; lo sfondo storico è quello della Seconda guerra mondiale. Giorgio Mantovano, cultore di Storia Patria, ha pubblicato nell’Annuario un contributo dal titolo “Quegli illustri liceali nella seconda metà dell’Ottocento”, con riferimento particolare agli studenti del Palmieri, già dotati di quell’ingegno sopraffino che li avrebbe distinti nel tempo e nel mondo. In attinenza con l’occasione, Giorgio Mantovano ci parlerà della storia dell’Annuario del Palmieri e della funzione culturale e sociale rivestita da questa pubblicazione nel corso del tempo.

Nella sezione di “Scienze integrate” i contributi dell’ex studente del Liceo, Davide Salvatore Paladini, diplomatosi nell’anno scolastico 2020/21, attraversato dalla pandemia; iscrittosi alla facoltà triennale di Biotecnologie dell’Università del Salento, che si è laureato nel dicembre del 2024 con una tesi di cui il contributo presente nell’Annuario costituisce un sintetico estratto. Il titolo dell’articolo scientifico è Informazioni utili a prevenire e contrastare i contagi da malattie infettive negli ambienti domestici, lavorativi e a scuola. A Donato D’Orsi il contributo “Scala C, piano II, incontri ravvicinati di un certo tipo” con chiaro riferimento alla dislocazione del laboratrio di scienze.

Nella sezione riguardante più propriamente la “Dimensione Scuola” sono presenti la cronaca della visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del 16 gennaio 2025, a cura di Marco Renna; una riflessione sul Futuro della scuola e della Costituzione, a cura di Giuliana Rubino; un ricordo appassionato della figura di Papa Francesco I, in occasione della morte, di Francesco Paticchio; un ricordo dell’occasione di Incontro con Gino Cecchettin, che ha visto il Palmieri unito contro la violenza di genere, a cura di Elisabetta Epicoco.

La seconda parte ha il titolo suggestivo di “Strade Maestre” e comprende i contributi di persone, legate al Palmieri per essere docenti o ex studenti, che si sono rese protagoniste di particolarissimi percorsi intra moenia o post lyceum.

In questa sezione si susseguono, preziose e accattivanti, le testimonianze di Gilberto Pellegrino, che propone le sue Ricette di resilienza scolastica, un’invenzione didattico-gastronomica risalente all’anno della didattica a distanza; Valentina Stamerra, timoniera di un singolarissimo progetto di vita, ondivago senza affatto esserlo: Un albero maestro è il titolo del suo contributo e il suo riferimento di vita;

Marco Basset, che “da bambino voleva guarire i ciliegi” e che ora cura i malati di amiloidosi sistemiche al Policlinico San Matteo di Pavia; Padre Benedetto Colucci, al secolo Giulio, è l’autore di Un beato naufragio, che è stato tale anche nella sua vita: ora è l’ecumeno di un antico monastero di fondazione italo-greca, ai piedi dell’Aspromonte, fondato nel IX secolo da un Santo monaco, Elia di Enna; la scelta più naturale di Tommaso Martino è stata quella di seguire la sua squadra del cuore, il Lecce. A chiarire in definitiva i motivi della sua scelta. Tommaso Martino è oggi addetto stampa per l’US Lecce.

Un’impigra Apula è Federica Laudizi, giovanissima laureata in ingegneria informatica, già assunta a tempo indeterminato in Amazon, sede di Madrid.

Giuliano Benincasa, studioso presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, autore di numerose pubblicazioni di livello accademico, è anche l’autore, per Annuario, di un contributo dal titolo importante: Qui la mafia non esiste. E’ stato coinvolto, in qualità di consulente scientifico, nella proposta di legge Bolognesi-Pellegrino sull’omicidio di Pasolini

La terza parte riguarda i contributi degli studenti: un racconto presentato dalla prof.ssa Cristina Scarcella, scritto e illustrato da alunne del Palmieri;

Una sezione dedicata alle poesie sul Mediterraneo, presentate dalla prof.ssa Pamela Calogiuri, composte dalle alunne e recitate in occasione della Notte del Liceo Classico

Inoltre, un’intervista a Carlo Calcagni.

Durante la serata di presentazione saranno coinvolti anche gli alunni dell’indirizzo musicale con l’esecuzione al pianoforte di Davide Castelluccio, ex studente del Liceo Palmieri, che eseguirà il preludio opera 11 di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin.

Gli interventi saranno alternati ai contributi musicali del Coro Polifonico del Palmieri diretto dalle docenti Antonella Panna e Simona Gubello con, al pianoforte, Davide Castelluccio e Cristian Tondo.