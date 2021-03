Antonio Muia nominato nuovo Coordinatore della provincia di Lecce della Confederazione Cieli

Dopo la nomina, l’8 marzo e l’insediamento del nuovo Direttivo su sua proposta, prosegue il lavoro di Francesca Ozza a capo della Segreteria Regionale della Confederazione C.I.E.L.I.

La Coordinatrice di Puglia del sodalizio, infatti, nei giorni scorsi ha nominato Antonio Muia Coordinatore della Provincia di Lecce della Confederazione Italo-Europea per il Lavoro e l’Imprese

Impegnato sul territorio da diversi anni nella formazione progettazione e innovazione del settore Aziende e politiche attive del lavoro legate in un contesto nazionale ed europeo, Muia, grazie alla sua competenza e avvalendosi del supporto di una squadra di professionisti del comparto su tutto il territorio provinciale, avrà il compito di implementare la rete capillare di “Cieli Point”, propedeutica alla diffusione delle attività di promozione dei servizi offerti dalla Confederazione sindacale in favore dei lavoratori e delle imprese.

“Auguro buon lavoro alla nuova squadra leccese e sono certa che la nomina Antonio Muia sia stata una decisione valida e concreta, in quanto fondata su competenze professionali, impegno costante sul territorio e vicinanza alle esigenze di imprenditori e di lavoratori”, afferma Francesca Ozza. “Ho accolto di buon grado – conclude – la proposta del Consiglio Direttivo Regionale, che ha inteso far decorrere la nomina di Antonio Muia, professionista di acclarata competenza, il giorno 8 marzo 2021”

“Accetto con grande senso di responsabilità l’incarico affidatomi – ha invece commentato Muia – con la certezza di poter implementare una rete di servizi utili alle aziende e ai lavoratori dell’intero territorio della provincia, che possa fare da supporto al superamento della crisi che viviamo in questo periodo. Un’azione che si basi sulla digitalizzazione innovazione e internazionalizzazione per puntare a una ripresa dell’intero settore”.

Oltre a quello della provincia di Lecce, Francesca Ozza ha nominato anche i coordinatori di Foggia e Bari.

La Confederazione C.I.E.L.I.

La Confederazione C.I.E.L.I. persegue lo scopo di rappresentare in modo univoco e moderno le esigenze del mondo del lavoro in costante evoluzione, dagli imprenditori ai lavoratori del settore pubblico e privato, in un’ottica di confronto democratico e ascolto con le istituzioni territoriali e nazionali.