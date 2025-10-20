Elezioni Regionali, aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale del Comune di Lecce

In vista degli imminenti adempimenti per la presentazione delle liste e delle candidature in occasione delle prossime Elezioni Regionali (previste in Puglia per il 23 e 24 novembre 2025), il Comune di Lecce ha disposto un’apertura straordinaria del proprio Ufficio Elettorale Comunale, situato in viale Aldo Moro.
L’iniziativa è volta a garantire l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali richiesti dai delegati di lista o dai candidati, assicurandone la disponibilità entro 24 ore dalla richiesta, come previsto dalle normative in periodo elettorale.
Orari di Apertura Straordinaria dell’Ufficio Elettorale
Per agevolare tutti gli adempimenti burocratici cruciali per la presentazione delle candidature, l’Ufficio Elettorale osserverà i seguenti orari estesi e continuativi:
|Giorno
|Data
|Orari di Apertura
|Martedì
|21 ottobre 2025
|dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00
|Mercoledì
|22 ottobre 2025
|dalle 09:00 alle 16:00 (Orario Continuato)
|Giovedì
|23 ottobre 2025
|dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00
|Venerdì
|24 ottobre 2025
|dalle 08:00 alle 20:00 (Orario Continuato)
|Sabato
|25 ottobre 2025
|dalle 08:00 alle 12:00