Selezione interna per le progressioni verticali, la Fsi Usae sollecita l’Asl: ‘Valorizzazione del personale con effetti economici risibili’

La Fsi –Usae, con il segretario regionale Franco Perrone, chiede all’Asl di Lecce di intervenire con urgenza per attivare le progressioni verticali interne per tutti i profili professionali del ruolo Sanitario, Tecnico ed Amministrativo ricordando che la procedura deve concludersi entro e non oltre il 31/12/2022, al fine di valorizzare dopo circa 10 anni di distanza le professionalità interne di tutte le Categorie dei lavoratori del comparto sanita dell’Azienda Sanitaria Locale salentina.

Si tratta di un numero rilevante di posti da ricoprire (oltre 200) che, in considerazione della trasformazione dei profili professionali a scalare e della relativa differenza di stipendio da corrispondere al personale vincitore delle selezioni, avrà un’incidenza sul bilancio della Asl che il sindacato definisce ‘risibile’, in particolare per le categorie dalla C alla D/Ds. Nessun appiglio dunque di carattere economico di ronte ad una valorizzazionedel personale interno che avrebbe delle grandi ricadute su tutta l’organizzazione.

Questi i posti da ricoprire:

• N.° 25 posti dalla Cat. ”A”alla Cat.“B”: dal Profilo Prof.le di Commesso a Coadiutore Amministrativo;

• N.°50 posti dalla Cat. ”A”alla Cat.“Bs”: dal Profilo Prof.le di Ausiliario Specializzato ad Operatore Socio Sanitario;

• N.°25 posti dalla Cat.”B/Bs”alla Cat.“C”: dal Profilo Prof.le di Coadiutore Amministrativo/Coadiutore Amministrativo Esperto ad Assistente Amministrativo;

• N.°25 posti dalla Cat.”B/Bs”lla Cat.”C”: dal Profilo Prof.le di Operatore Tecnico/Operatore Tecnico Specializzato ad Operatore Tecnico Specializzato Esperto;

• N.°25 posti dalla Cat. ”C”alla Cat.“D”: dal Profilo Prof.le di Assistente Amministrativo a Collaboratore Professionale Amministrativo;

• N.°10 posti dalla Cat. ”C”alla Cat.“D”: da tutti i Profili Prof.li di Categoria C a Collaboratore Professionale Sanitario;

• N.°10 posti dalla Cat. ”C”alla Cat.“D”: dal Profilo Prof.le di Assistente Tecnico a Collaboratore Tecnico Professionale;

• N.°10 posti dalla Cat. ”D”alla Cat.“Ds”: dal Profilo Prof.le Collaboratore Professionale Amministrativo a Collaboratore Professionale Amministrativo Senior;

• N.°15 posti della Cat,”D”alla Cat”Ds”: dal Profilo Prof.le Collaboratore Professionale Sanitario a Collaboratore Professionale Sanitario Senior;

• N.°5 posti dalla Cat. ”D”alla Cat.“Ds”: dal Profilo Prof.le di Collaboratore Tecnico Professionale a Collaboratore Tecnico Professionale Senior;

• N.°5 posti dalla Cat. ”D”alla Cat.“Ds”: dal Profilo Prof.le di Collaboratore Tecnico Professionale-Assistente Sociale a Collaboratore Tecnico Professionale

SeniorAssistente Sociale.

Va ricordato che solo per il triennio 2020 – 2022, le Pubbliche Amministrazioni potranno derogare al principio del concorso pubblico con riserva di posti per i propri dipendenti, e procedere alle progressioni verticali con procedure selettive esclusivamente interne. Ovviamente i concorrenti dovranno essere in possesso dei titoli di studio necessari per l’accesso dall’esterno alla categoria. Ma Fsi Usae ritiene che siano in tanti a poter ambire a questa progressione verticale che valorizzerebbe il personale già in attività. Un modo, insomma, per aumentare anche il senso di appartenenza all’istituzione sanitaria pubblica.