Assembramenti in città? Il Comitato per la Sicurezza ordina presìdi e senso unico pedonale nel centro storico

Basta assembramenti in città, basta resse e traffico per le strade. A Lecce il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso di porre rimedio alle scene viste nell’ultimo fine settimana quando, complice il ritorno della Puglia nella zona gialla, nel capoluogo il pienone è stato praticamente inevitabile.

Stamane i vertici della pubblica sicurezza leccese si sono riuniti in Prefettura e a riportare tutte le decisioni prese ci ha pensato il Sindaco Carlo Salvemini che, proprio come aveva promesso, ha riepilogato tutte le misure sulla sua pagina Facebook.

Due le strade intraprese dal Comitato guidato dal Questore (e che metterà a punto i dettagli nelle prossime ore): più controlli e regolamentazione del traffico pedonale.

In particolare, a partire da questo fine settimana e per tutto il periodo delle festività – nei giorni 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 dicembre ed 1, 2, 3, 6 gennaio – verranno disposti controlli nelle seguenti aree della città (nelle fasce orarie 10.00/13.00 – 17.00/21.00).

Piazzetta Alleanza, Piazza Mazzini, Galleria Mazzini, P.tta Carducci, P.tta Castromediano, P.tta De Santis.

Non solo. Verrà istituito il senso unico di circolazione pedonale lungo l’asse Piazza Mazzini – Porta Rudiae. Più precisamente si potrà camminare a piedi in questo modo:

da Piazza Mazzini lungo via Trinchese fino a via Cavallotti;

da Via XXV Luglio lungo via Trinchese fino a via Cavallotti;

da Piazza S’Oronzo lungo Corso Vittorio Emanuele fino a via Palmieri;

da Porta Rudiae lungo via Libertini fino a via Palmieri.

Piano traffico speciale per il periodo natalizio? Sul punto il Primo Cittadino scrive: “la straordinarietà di questa vicenda – con provvedimenti del governo sottoposti a verifica periodica in base ad andamenti epidemiologico e divieto d’uso dei mezzi pubblici a massima capienza – ha impedito di riproporre il piano mobilità degli anni precedenti con chiusure al traffico e servizio bus navetta. Resteranno attivi nei fine settimana e nei festivi la aree a parcheggio oggetto di convenzione con Unisalento, l’attivazione della ZTL, un servizio di linea Foro Boario, Villa Comunale”.

Quindi il commento: “si tratta di provvedimenti che hanno motivazioni contingenti legate all’emergenza epidemica e carattere sperimentale. Verificheremo in corso d’opera la loro efficacia pronti a correggerli in caso di inefficacia. Serve come sempre la collaborazione di tutti”, conclude Salvemini.