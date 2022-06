Astensione nazionale dalle udienze. Anche la Camera Penale di Lecce aderisce all’iniziativa

Anche la Camera Penale di Lecce, aderisce all’astensione su scala nazionale per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia della concreta attuazione dei principi cardine del giusto processo. E nella mattinata del 27 giugno ci sarà un incontro dibattito sui temi dell’astensione, presso Palazzo De Pietro, in via Umberto I.

Ricordiamo che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha indetto due giorni di astensione – il 27 e 28 giugno prossimi.

In particolare, i legali denunciano la compromissione del diritto dell’imputato a essere giudicato dal medesimo giudice che ha raccolto la prova in dibattimento. Un accadimento processuale che ormai si verifica quotidianamente nelle aule di udienza, quale effetto devastante di regressive interpretazioni della disciplina processuale, che consentono di ottenere la rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice.

Attraverso l’astensione, anche la Camera Penale di Lecce “Francesco Salvi” (Presidente Giancarlo dei Lazzaretti), aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane, chiede un immediato intervento legislativo.