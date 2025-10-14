A pieno regime l’attività della Chirurgia Vascolare del Vito Fazzi di Lecce

Pienamente operativo il reparto universitario di Chirurgia Vascolare. Diretto dal Prof. Enrico Maria Marone, il reparto ospitato al terzo piano del Dea opera a pieno a regime.

I medici in servizio, che hanno già eseguito, dallo scorso aprile, interventi altamente complessi e con risultati egregi, possono ora accogliere i pazienti nelle camere di degenza del reparto.

Gli interventi in chirurgia vascolare puntano a ripristinare una corretta circolazione del sangue in caso di ostruzioni, dilatazioni anomale o malformazioni dei vasi. Le finalità principali sono: prevenire complicanze gravi, come emorragia, ictus, embolie o amputazioni; migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie vascolari croniche e curare malattie vascolari mediante tecniche chirurgiche tradizionali o mini-invasive.

L’équipe diretta dal Prof Marone interviene in vari contesti, tra cui: aneurismi: dilatazioni anomale delle arterie, come l’aneurisma dell’aorta addominale, dell’aorta toracica, dell’aorta toraco – addominale, dei vasi viscerali o delle arterie degli arti inferiori e superiori. Questa condizione può essere pericolosa se non trattata, poiché l’aneurisma può rompersi, causando emorragie interne gravi; dissezioni aortiche acute o croniche: una lacerazione di una parte della parete del vaso che comporta lo scollamento degli strati all’interno dello stesso con conseguente rottura dell’aorta od occlusione dei rami che nascono da essa; arteriopatie periferiche: restringimenti o occlusioni delle arterie, spesso agli arti inferiori, che possono causare dolori, ulcere o, nei casi gravi, necrosi; malattia cerebrovascolare: restringimenti delle arterie del collo che possono causare ictus, invalidanti o letali; traumi vascolari: la lesione traumatica dei vasi che può causare emorragie, anche letali, o ischemia e trombosi; insufficienza venosa cronica: patologie delle vene, come le varici (vene varicose), che possono causare gonfiore, dolore e complicazioni cutanee agli arti inferiori; trombosi ed embolie: formazione di coaguli nei vasi sanguigni che possono bloccare la circolazione e mettere a rischio la vita; accessi vascolari: creazione di accessi artero-venosi per dialisi nei pazienti con insufficienza renale; ulcere vascolari: lesioni cutanee dolorose dovute all’ischemia (ulcere arteriose) o alla stasi venosa (ulcere venose) che necessitano di medicazioni avanzate e diagnostica vascolare non invasiva: la diagnosi delle malattie delle arterie e delle vene mediante l’impiego degli ultrasuoni (ecocolorDoppler).

«Con il Direttore Generale dell’Asl abbiamo visitato ieri – commenta il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice – il reparto di Chirurgia Vascolare diretto dal professore Enrico Maria Marone, incontrando il personale sanitario e alcuni pazienti. Il reparto è pienamente operativo e promette di diventare un centro di eccellenza al servizio del territorio. La soddisfazione di tutta la comunità accademica risiede nel fatto che questo è il primo reparto che nasce come conseguenza diretta dell’attivazione del Corso di Laurea Medtec e della convenzione con l’Asl di Lecce e la Regione Puglia. La strada verso la costruzione dell’azienda ospedaliera universitaria è ancora lunga, ma il risultato oggi appare più vicino e i benefici incominciano a farsi concreti. Avanti così, medici ospedalieri e universitari insieme per vincere la sfida che ci attende: realizzare un polo integrato dove didattica, ricerca, assistenza e innovazione si alimentano reciprocamente puntando all’eccellenza. Ringrazio quanti stanno contribuendo, nei diversi ruoli, al raggiungimento di questo obiettivo».

«L’avvio della chirurgia vascolare è il segno tangibile del rapporto sinergico tra Asl Lecce e UniSalento e rappresenta un passo avanti di rilievo per il Vito Fazzi e per l’offerta sanitaria salentina che si arricchisce di una branca nevralgica della medicina finora assente nelle strutture pubbliche del sistema sanitario nazionale della provincia di Lecce. Questo reparto è anche emblema di proficua collaborazione tra reparti e discipline diverse che riescono a dare il meglio in situazioni gravi e di emergenza. Ringrazio tutti e tutte coloro che hanno reso possibile questo risultato, a incominciare dai clinici che hanno già dato prova di competenze e abnegazione, ancor prima dell’apertura del reparto» ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi.