Pesca sportiva o non sportiva: ecco cosa occorre per praticarla in modo comodo

Per molti italiani l’attività del pescare rappresenta una passione vera e propria. Può essere un hobby o addirittura anche un’attività sportiva, ma in generale è molto di più. A tratti è un’esperienza che coniuga la natura con il relax personale. L’importante è non travalicare mai le norme e i limi concessi come è accaduto, per esempio, di recente con il caso di pesca a strappo ad Otranto. Rispetto della natura e dell’habitat sempre! Ad ogni modo la pesca, come tutte le attività piacevoli, richiede anche il giusto equipaggiamento, che va ben oltre la semplice canna. Vediamo cosa occorre esattamente.

L’importanza di una sedia per pescare

Sembra banale, ma specialmente per chi ha superato i cinquant’anni o sessant’anni, la pesca va fatta in modo salutare. Per spiegarsi meglio, si intende dire che un conto è essere giovani e star seduti su uno scoglio, un altro è averne molti di più. Per non ritrovarsi con fastidi o dolori per sedute scomode, una delle cose primarie prima di pensare al resto è la sedia da pesca perfetta, attrezzata ed ergonomica. Infatti una sedia da pesca è essenziale e necessaria per poter trascorrere più ore senza affaticarsi e per godesi la giornata senza troppi affanni o fastidi o crampi o altro.

Zaino da pesca con porta canne o borsa: perché non farne a meno

Ma l’attività di pesca sulla spiaggia o in barca richiede anche moltissimi altri attrezzi e accessori oltre alla sedia adeguata. Molto importanti sono anche gli zaini e le borse. Soprattutto quelli pensati per l’attività ittica contengono più tasche, tracolle comode, che consentono di avere tutto in ordine e di non disperdere esche o altro. Alcuni sono inoltre resistenti al contatto con l’acqua e pensati per trasportare anche le canne, i mulinelli e altri attrezzi necessari, che se portati a mano possono rompersi o pesare tanto.

Abbigliamento da pesca invernale o estivo

Il giubbotto da pesca

Altra parte fondamentale è poi l’abbigliamento tecnico. In particolare nelle stagioni meno calde o per la pesca di lago o fiume occorrono magliette termiche o giubbotti attrezzati con molte tasche per poter avere a disposizione più elementi essenziali come ami di ricambio o galleggianti o altro.

Stivali o scarpe da pesca

In caso di meteo avverso, sono molto utili anche degli stivali o scarponcini antipioggia o scarpe da scoglio. Occorrono calzature che siano idonee a terreni con fango o a superfici ruvide, così da non danneggiare le calzature sportive e quotidiane.

Cappellino da pesca

Sempre nell’abbigliamento, nei mesi di maggior calura, fondamentali sono i cappellini con visiera per proteggere la cute dal sole e per tutelare anche la vista dalla luce solare.

Canna da pesca quale scegliere: spinning o altre tipologie

E poi ovviamente non si può non dire due paroline sulle canne da pesca, che sono l’attrezzo fondamentale. Che tipo di canna occorre? Questo dipende molto dal tipo di pesca che si fa. La pesca alla bolognese richiede una canna di una determinata lunghezza e con un mulinello di specifica grandezza. Se si parla di pesca spinning, le cui caratteristiche puoi leggerle in questo confronto con la pesca casting, la canna ottimale deve essere di poco più di 200 centimetri e con un peso adeguato al tipo di preda che si vuole pescare.Esistono, ovviamente, anche moltissimi altri tipi di tecniche di pesca e ciascuna richiede delle specifiche. Per una panoramica completa sulle tipologie è interessante questo approfondimento.