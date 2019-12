Mons. Seccia alla Chiesa di Lecce: “dedichiamo il Natale a chi vive sofferenza e povertà”

A pochi giorni dal Santo Natale, arriva il messaggio di augurio alla Dicesi di Lecce dell’Arcivescovo Metropolita di Lecce Mons. Michele Seccia. Di seguito il messaggio integrale.

Carissimi, il tempo di Avvento è trascorso in fretta, appena quattro dome- niche e siamo già a Betlemme per la nascita di Gesù: è Natale! La festa più attesa da piccoli e grandi! E, mentre scrivo, imma- gino come in molte case ci sia già il presepe. Magari, qualcuno avrà anche provato a ignorare questa atavica tradizione, ormai superata… mentre, sono certo che in molti avrete ripreso questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia, diventando come un Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura.

Per questo, mi auguro che si sia trasformato in un impegno per tutta la famiglia! Un momento nel quale ciascuno avrà fattola sua parte, ripescando l’allestimento dello scorso anno o ricer- cando il nuovo tra le mille opportunità che questo tempo cioffre. Scegliendo l’ambiente più adatto, l’ingresso, la sala da pranzo… sempre dando ad esso il posto che merita, il postod’onore con al centro la grotta della natività con il Bambino, Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello!

E’ un momento emozionante ed è un segno, ricordo indelebile della nostra fanciullezza, che ci aiuterà a risvegliare la nostra Fede con la gioia di ritrovarci insieme come famiglia!

Vi invito, a rileggere proprio dinanzi al presepe, in un atteggia- mento di ascolto comune, almeno un racconto della nascita di Gesù tramandato dagli evangelisti Matteo (1,18-25), Luca (2,1-20) e Giovanni (1,1-18). Un bel momento di preghiera fami- liare accompagnato anche dalla lettura della Admirabile Signum, la Lettera Apostolica che Papa Francesco ha firmato e consegna- to durante il suo pellegrinaggio a Greccio, luogo nel quale San Francesco ha voluto la prima rappresentazione della Natività. È così che nasce la nostra tradizione: tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza più alcuna distanza tra l’evento che si compie e quanti diventano partecipi del mistero.

Miei cari, leggendo la narrazione matteana riscontriamo un chiaro riferimento al tema della “mensa”, che ha indotto i Padri della Chiesa a sottolineare l’attinenza con l’Eucaristia: “Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fa- sce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio” (Mt 2,7).

Sostiamo dinanzi a questo quadro di vita reale ben descritto dall’evangelista Matteo, scopriamone l’importanza per la nostra famiglia e per il cammino che stiamo compiendo insieme in questo anno pastorale come Chiesa di Lecce.

E’ un ulteriore e concreto invito che ci viene rivolto dal Bimbo avvolto in fasce e posto in una mangiatoia: il Verbo di Dio, nato da Maria per opera dello Spirito Santo, si presenta nella condizione umana come Colui che si offre all’umanità come Salvatore e come il Pane disceso dal cielo (cf. Gv 6).

Viene il Dio-con-noi per un rinnovamento ed una rinascita della famiglia convocata intorno alla mensa domestica, dove si riscopre partecipe di un nutrimento che viene dal cielo: il Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi per la nostra salvezza e redenzione.