Auto in acqua a Porto Badisco: ci prova la Polizia, impantanati anche i Carabinieri. Risolvono tutto i Vigili del Fuoco

Questa storia, grossomodo, ci sembra di averla già sentita! Siamo a Porto Badisco, località balneare del Comune di Otranto. Un luogo per alcuni magico per la sua storia e la sua bellezza.

Una bellezza che, delle volte, richiama come un canto di una sirena. Impossibile non restarne affascinati, tanto che, il più delle volte, viene la voglia di volersi quasi immergere in quella meraviglia. Ecco, non conosciamo esattamente le cause della vicenda, ma vogliamo pensare che il richiamo di quel mare abbia giocato un brutto scherzo a un uomo a bordo della sua auto.

La vicenda, bizzarra, si è svolta ieri. La baia di Porto Badisco il palcoscenico. Qui un uomo si è avvicinato un po’ troppo alla riva del mare sulla sua vettura, tanto da restare insabbiato sul bagnasciuga. Inutili i tentativi di ‘rientro’ in retromarcia: le ruote, oramai impantanate, giravano a vuoto.

A quel punto è stato necessario chiedere aiuto. Sul posto, in pochi minuti, è giunta una volante della Polizia: gli agenti hanno provato a risolvere la situazione, ma senza successo. E’ stato richiesto, allora, l’ausilio anche dei Carabinieri, ma anche i militari hanno fatto “un buco nell’acqua”.

Alla fine, l’intervento provvidenziale è giunto dai Vigili del Fuoco, i quali hanno fornito un mezzo capace di rimorchiare l’auto del malcapitato verso terre più ferme.

Una storia, come detto, che ci riporta alla mente quanto accaduto nel febbraio 2016 quando, alla vigilia di San Valentino, proprio a Porto Badisco, una coppia rimase in trappola in riva al mare sui sedili della propri auto. E se non c’è due senza tre… .