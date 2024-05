A Gallipoli online il bando per lo smaltimento dei manufatti in amianto

È online sul sito del comune di Gallipoli, il bando per ottenere i rimborsi a fondo perduto per effettuare interventi volti alla rimozione e allo smaltimento, tramite ditte specializzate, di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio gallipolino. Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie che non abbiano richiesto o usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso intervento. I soggetti privati possono chiedere il contributo a fondo perduto solo per manufatti che contengono amianto quali lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti, tubi per acquedotti o fognature, tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua. Sono inclusi anche elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico quali forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi e fioriere.

“Abbiamo partecipato al bando risultando vincitori di un finanziamento di 15 mila euro al fine di spronare chi ancora detiene, nelle proprie abitazioni, manufatti in amianto. Sappiamo tutti che l’amianto è classificato tra le sostanze cancerogene da eliminare e comunque da trattare con criteri ben precisi; tuttavia i costi di tali interventi sono così alti che spesso ne frenano la bonifica. Oggi è possibile ricorrere sia agli incentivi fiscali per bonificare gli edifici privati sia a contributi regionali e comunali, come in questo caso, che rientrano tutti nell’ambito di una serie di disposizioni per la promozione della green economy. Questo bando guarda alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente evitando abbandoni incontrollati di amianto nelle campagne. Ricordiamo che sono previste sanzioni pesanti non solo pecuniarie ma anche penali per chi inquina con materiale pericoloso”, ha affermato la consigliera delegata all’ambiente Rossana Nicoletti.

I manufatti possono essere presenti negli immobili di proprietà del soggetto richiedente o abbandonati da terzi su suolo di proprietà del richiedente, purché si possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia Locale, Comune, Asl) in data antecedente alla pubblicazione del bando. Nel caso in cui il manufatto contenente amianto sia intestato a più soggetti (es. condomini) dovrà essere fornita dall’amministratore, o dal soggetto formalmente delegato, la copia del verbale di assemblea di condominio (o dichiarazione sottoscritta da tutti i proprietari) in cui si esprime la volontà di accedere al presente bando.

Per tutte le informazioni specifiche si si potrà consultare il sito del Comune.