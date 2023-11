Pubblicato il bando per il reperimento di strutture da destinare all’accoglienza straordinaria dei migranti

È stato pubblicato nella giornata di ieri, lunedì 6 novembre, dalla Prefettura di Lecce l’avviso per il reperimento di strutture da destinare all’accoglienza straordinaria dei migranti, per un totale di 400 posti, di cui 200 per singole unità abitative e 200 per centri collettivi, per far fronte alle esigenze di ospitalità del territorio.

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata entro il termine del 27 novembre 2023 alle ore 18,00, secondo le modalità stabilite dall’avviso.

La documentazione di gara è reperibile sul Sito istituzionale della Prefettura, nella Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.