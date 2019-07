Battiti Live, la bella esperienza di un gruppo di ragazzi diversamente abili. Salento Rinasce racconta una serata magica

‘Non c’ è cosa più bella di poter regalare un sorriso. Sono orgoglioso di aver contribuito a regalare un sorriso a chi ogni giorno affronta 1000 difficoltà. Come presidente di Salento Rinasce, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile far diventare realtà il desiderio di alcuni ragazzi diversamente abili! Grazie di cuore a tutti. Al mio staff. Ai 2 benefattori che hanno fatto sì che potessimo affittare il minivan. All’ associazione ‘l’ Integrazione’ per i pass che ci ha procurato. A leccenews24.it perché dà voce a questi casi. Ma soprattutto al sorriso di questi amici e delle mamme di questi amici speciali…’

C’è grande felicità stamattina nell’associazione Salento Rinasce come si capisce dal post del suo presidente Raffaele Longo. L’obiettivo è stato raggiunto alla grande. Alcuni amici diversamente abili del nostro territorio sono riusciti ad assistere al concerto di Battiti Live grazie alla solidarietà dei salentini e all’organizzazione perfetta dell’associazione che si preoccupa di dare voce a chi non ha voce.

Questo vuole essere solo un articolo di rendicontazione e non certamente di autocelebrazione poiché tutti devono sapere come sono spesi i piccoli contributi di generosità che vengono raccolti.

La vicenda parte da lontano, da quando la mamma di una ragazza diversamente abile aveva appreso da leccenews24 che il concerto di Battiti Live non sarebbe stato a Lecce, come negli anni precedenti, bensì a Gallipoli. ‘Come farò a portare mia figlia? Pazienza, non andremo…’.

Leggendo quell’articolo Salento Rinasce si era subito messa a disposizione: ‘ci pensiamo noi ad accompagnare la signora e la figlia’.

Ma poi, come succede sempre grazie ai social, le richieste erano cresciute a macchia d’olio. ‘Abbiamo dei problemi di disabilità, vorremmo partecipare anche noi a Battiti Live. Ci aiutate?’

Avevamo girato così la richiesta a Salento Rinasce che ha voluto dire sì a tutti.

Così ha affittato un minivan, ha chiesto a leccenews24 di pubblicare un messaggio per una piccola sottoscrizione che coprisse la spesa. Gli amici di leccenews24 non hanno fatto mancare il loro impegno e ieri sera Salento Rinasce ha realizzato qualche piccolo sogno.

Niente di eclatante, ma il piacere di aver trascorso una serata con i propri beniamini musicali per alcuni ragazzi più sfortunati non ha avuto prezzo.

Anche perchè grazie all’organizzazione di Battiti Live a e all’impegno dell’associazione ‘L’integrazione’ si sono avuti dei pass che hanno reso possibile l’esperienza del concerto a pochi passi dal palco.

Tanta la soddisfazione per quello che è stato fatto. Una serata speciale. Grazie a tutti e soprattutto a chi ha reso possibile con il suo contributo una serata magica, indimenticabile.