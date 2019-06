Battiti Live a Gallipoli, “Mia figlia disabile non può andare” e Salento Rinasce offre un passaggio

Ci sono rimasti male molti leccesi che quest’anno dovranno spostarsi in riva allo Ionio per assistere al tanto atteso Battiti Live. Già, perché a prendere il posto del capoluogo barocco sull’itinerario degli eventi di Radionorba sarà Gallipoli, a cui non mancherà il sold outper le presenze turistiche. Saranno in tanti a spostarsi sul versante ionico e fare 40 km da Lecce per prendere parte alla serata del 21 luglio e godersi tutte le hit del momento.

È solo di ieri l’articolo con il programma, e sotto il post sulla pagina facebook della nostra redazione, un commento ha toccato il cuore di Leccenews24.it, una mamma che si preoccupa per la figlia, impossibilitata a spostarsi. “No…mia figlia disabile come fa ad arrivare a Gallipoli? Non ho possibilità né di macchina e né di treno”.

Un disagio per la giovane leccese che, purtroppo, è impossibilitata a spostarsi. Ma già sotto il commento della mamma preoccupata, le prime offerte di aiuto. C’è chi si offre di acquistare i biglietti del bus per la figlia in difficoltà, ma la soluzione al problema sembra arrivare da un’altra parte.

Salento Rinasce, dopo aver letto il commento su facebook, lancia subito un appello sulla propria pagina. “Come sapete il concerto di Battiti Live non è stato calendarizzato a Lecce. Su Leccenews24 ho letto il messaggio di questa mamma. Chi ci aiuta affinché la mamma e la figlia possano assistere al concerto di Battiti Live?”

E, alla fine, tutto è bene quel che finisce bene. Ad offrirsi di portare in auto mamma e figlia sarà proprio l’associazione salentina che tanto ha preso a cuore la vicenda. Per fortuna, la ragazza potrà vedere lo spettacolo in tutta tranquillità.

“Abbiamo accolto immediatamente l’appello della mamma e di Leccenews24.it – ci dice Raffaele Longo, neopresidente di Salento Rinasce– Sono tempi strani questi, in cui ci si occupa del dolore e delle sofferenze di tutti ma non degli italiani. Vogliamo dare un segnale e dire a questa signora che noi ci saremo e che sua figlia avrà la possibilità di assistere in tutta tranquillità al concerto di Battiti Live”.