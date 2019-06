Conto alla rovescia per Battiti Live: scompare la tappa di Lecce, ma c’è Gallipoli

Parte ufficialmente il conto alla rovescia per l’edizione numero 17 di Battiti Live, l’evento targato Radionorba che negli anni è diventato un appuntamento estivo a cui è impossibile rinunciare. Sarà per i cantanti, noti e meno noti, che si alternano sul palco, sarà per l’orgazizzazione impeccabile. Fatto è che le piazze che ospitano le varie tappe dell’evento sono sempre gremite in ogni ordine di posto. Cinque quelle ufficializzate per il 2019.

Si parte il 30 giugno da Vieste, bellissima località sul Gargano per scendere il 7 luglio a Brindisi. Il 14 luglio toccherà alla meravigliosa Trani fare da cornire alla musica. Per il Salento l’appuntamento da segnare in rosso è fissato per il 21 luglio a Gallipoli. Niente Lecce che, la scorsa estate, si era riappropriata della tappa riempiendo non senza qualche polemica Piazza Libertini. Il capoluogo barocco sarà degnamente sostituito dalla Città Bella.

Si chiude il 28 luglio Bari. Top secret o in cantiere il parterre degli ospiti che si alterneranno sotto le luci dei riflettori.

“Diciassette edizioni, ma l’entusiasmo è lo stesso di sempre – dichiara Marco Montrone presidente di Radionorba – Promuoveremo cinque stupende location, in grado di rappresentare al meglio il nostro bellissimo territorio e nelle quali siamo assolutamente certi di rincontrare il calore del pubblico che è parte integrante del nostro show. Nei prossimi giorni sveleremo ulteriori dettagli fino alla presentazione dell’attesissimo cast artistico, che come sempre cercherà d’incontrare il gusto di più generazioni, in linea con il posizionamento editoriale di Radionorba”.