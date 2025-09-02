“The Piano Legends”, nel cuore del Borgo di Acaya una serata di grande jazz

Un evento unico tra atmosfere raffinate e grandi nomi del panorama jazz italiano, per celebrare le sonorità della musica d’autore e la bellezza del territorio salentino. L’Associazione Culturale Agathos, in collaborazione con Acaya Golf Resort & Spa e con il patrocinio del Comune di Vernole, ha organizzato un imperdibile concerto-evento che porterà in scena la magia del jazz sotto le stelle:

“The Piano Legends“, sarà, venerdì 6 settembre, ore 20:30, nella suggestiva cornice di Piazza Castello, nel cuore del borgo di Acaya una serata di grande musica, eleganza e intensità emotiva, pensata per chi ama lasciarsi trasportare dalle note immortali del jazz e vivere un’esperienza culturale autentica e coinvolgente.

Sul palco, cinque straordinari interpreti daranno vita a un viaggio sonoro tra le leggende del jazz: Flavio Boltro, trombettista di fama internazionale; Paolo Di Sabatino, pianista tra i più apprezzati nel panorama jazz italiano; Glauco Di Sabatino alla batteria, Simone Sulpizio al basso e la partecipazione straordinaria della cantante Letizia Onorati, ospite speciale della serata. Il concerto sarà un omaggio ai grandi nomi della musica jazz e un’occasione per riscoprire, attraverso le emozioni della musica dal vivo, la bellezza di un territorio che è un vero gioiello del Salento.

“The Piano Legends” non è solo un appuntamento musicale, ma anche un invito a condividere valori culturali profondi: promozione dell’arte, valorizzazione del patrimonio locale e creazione di relazioni autentiche. È questo lo spirito che anima l’attività dell’Associazione Agathos, che con oltre 150 soci rappresenta oggi una vera e propria casa per chi ama la cultura e l’arte in tutte le sue forme, ed è pronta ad accogliere nuovi soci mossi dagli stessi ideali.

Un concerto evento irripetibile con posti limitati. Una serata speciale, un’occasione da non perdere per chi desidera vivere la musica jazz in un contesto d’eccezione, immerso nella storia e nell’eleganza delle mura antiche di Piazza Castello.

Biglietto d’ingresso: €25, comprensivo di tesseramento annuale all’Associazione Agathos.

Acquisto e prevendita online su CiaoTickets

Per informazioni e prenotazioni:

Associazione Agathos – Associazione Culturale / www.agathos-mt.it / social @agathos_mt