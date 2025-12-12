L’arte del Natale “fatto a mano”: un centrotavola all’uncinetto, il fil rouge della famiglia

Il Natale è un periodo magico, intriso di ricordi, profumi e, soprattutto, tradizioni. Un centrotavola natalizio all’uncinetto è un atto creativo e di tradizione che intreccia fili e storie, sensazioni ed emozioni. Ed è alla portata di tutti, più o meno giovani, amanti del metodo continentale o delle preziosissime lavorazioni filet. Quello che proponiamo come «running» al desco più caldo e familiare dell’anno è un progetto semplice e d’effetto che unisce all’eleganza intramontabile del crochet un allegro scintillio natalizio: un classico rivisitato per il 25 dicembre.

Materiali necessari

Filato: cotone mercerizzato o acrilico di peso medio (come un filato Sport o DK), ideale per la definizione del punto e la resistenza.

Colore tradizionale: rosso ciliegia e un tocco d’oro (lamé dorato).

Uncinetto: misura appropriata al filato scelto (solitamente tra 3.0 mm e 4.0 mm).

Accessori: forbici, ago da lana a punta tonda (per nascondere le codine).

Lavorazione

Fase 1: con l’uncinetto 3, lavorate 28 maglie per la catenella di avvio – 24 se usate l’uncinetto 4. Iniziate quindi una sequenza di giri di lavorazione a maglia bassa fino a raggiungere 30 cm – lunghezza ottimale. Chiudete il lavoro con un nodino, tagliando il filo e avendo cura di inserire la «codina» morbidamente lungo il bordo con l’ausilio dell’ago a punta tonda.

Fase 2: puntando l’uncinetto nell’angolo del giro di avvio, iniziate la lavorazione a punto gambero con il filato di lamé dorato; terminate il lavoro eseguendo due volte una mezza maglia per poi annodare.

Et voilà: i vostri familiari vedranno tutto il vostro amore in quel prezioso, semplice e bellissimo centrotavola; gli amici apprezzeranno l’atmosfera che saprà creare con i giusti decori – ne suggeriremmo di dorati – e voi… Sarete giustamente orgogliose e splendenti di gioia autentica. Buon Natale!