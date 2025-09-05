“Solo casi umani”, uscito il nuovo brano del cantautore salentino Emanuele Presta

Emanuele Presta torna con “Solo casi umani”, singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 settembre.

Il brano segna un punto di svolta per il cantautore salentino, un brano pop-elettronico che si discosta di gran lunga dai suoi lavori passati, più strumentali e cantautorali. La scrittura è immediata, semplice e soprattutto mai banale. La ritmica trascina dal primo all’ultimo secondo, la melodia è coinvolgente, rimane subito in testa, fin dal primo ascolto. Il singolo parla di una breve relazione, una stagione esattamente, giusto il tempo di capire se vale scriverci una canzone.

“Parla dei primi appuntamenti, in cui si esce da soli e si torna a casa ubriachi in due. Parla dell’abituarsi a dormire con una persona che ha un corpo completamente estraneo. Un modo di muoversi, di ridere, di baciare e di parlare totalmente nuovo. Forse entrambi lo sanno che non durerà per sempre, però è bello viversi il momento, finché dura”, dichiara l’artista.

“Solo casi umani” è il singolo che anticipa il nuovo EP: un concept dedicato ai luoghi comuni, ai cliché e alle retoriche della società moderna. “Assurdo, incontro solo casi umani!” è un cliché che viene usato spesso durante una frequentazione e che chiunque può ammettere di esserselo sentito dire almeno una volta.

Emanuele Presta è un cantautore salentino, classe ’94. Il suo amore per la scrittura nasce per gioco, dopo aver visto un video di Bob Marley che interpreta “Redemption Song”, decide di comprare una chitarra, il suo desiderio è quello di riprodurla proprio come faceva lui. Dopo esserci riuscito si appassiona meticolosamente alla composizione. Pasolini diceva che, se fosse l’ultima persona sulla faccia della terra farebbe comunque film, per Emanuele è uguale, dice di scrivere canzoni perchè sostanzialmente, deve. Non c’è stato un momento in cui capisce di voler fare l’artista, semplicemente, canzone dopo canzone, si accorge che essere empatici e fragili non è un difetto, ma un valore.

A 26 anni pubblica il primo vero brano. Con sette brani e un concept-EP (interamente dedicato alla libertà) raggiunge quasi 2 milioni di ascolti su Spotify, i suoi brani vengono inseriti in numerose playlist, tra cui “Indie Italia” e “Big italiane”.