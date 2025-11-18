La salentina Claudia Gervasi presenta il nuovo singolo “Nonostante che tu sia”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Nonostante che tu sia”, il nuovo singolo di Claudia Gervasi (Etichetta Joseba Publishing, distribuzione Virgin Music Group Italy). Un brano intenso e delicato, che racconta le distanze invisibili, le assenze che fanno rumore e gli amori che non si arrendono.

«Che si tratti di una crisi o di un legame proibito – spiega l’artista – questo brano racconta la fragilità e la forza di chi continua a sperare, anche quando tutto sembra finito.»

Scritto da Mario Guida, il singolo porta la firma artistica e gli arrangiamenti di Enzo Campagnoli, con mix e mastering a cura di Emanuele Donnini presso Joseba Studio. Un progetto che fonde emozione e introspezione, mettendo in luce la voce calda e profonda di Claudia, capace di trasmettere autenticità e verità. Il videoclip è stato girato a Nola per la regia di Antonio Levita.

Claudia Gervasi nasce l’8 agosto nelle calde terre del Sud Salentino. Fin da bambina si avvicina alla musica, affascinata dal suono della chitarra del padre. A 18 anni si trasferisce ad Arezzo insieme alla sua famiglia, iniziando un nuovo capitolo della sua vita e della sua crescita artistica. Nel 2020 incontra il Maestro Enzo Campagnoli e Gianna Martorella, con i quali realizza il suo primo singolo “Dentro le tue mani”. Parallelamente intraprende un percorso personale di riflessione e studio sul significato dell’essere donna, esplorando la forza e la sensibilità femminile attraverso la musica. Nel 2022 entra a far parte della Joseba Publishing di Gianni Testa. Da questa collaborazione nascono i brani “Note che danzano” (30 giugno 2023), “Come gli angeli” e “Per me”, fino ad arrivare oggi a “Nonostante che tu