A Nardò, partito il conto alla rovescia per il concerto di Benji & Fede

Imperdibile appuntamento musicale quello in programma martedì 12 luglio in via XXV Luglio.

Nardò, infatti, ospita l’unica data pugliese del tour estivo 2025 di Benji & Fede, che portano in giro per l’Italia la loro energia e una scaletta ricca di successi. Il duo più amato, con sei album, 17 dischi di platino e 1 miliardo di streaming complessivi, dunque, impreziosirà l’estate neretina e pugliese della grande musica dal vivo.

Non solo il singolo Dove & Quando, canzone dell’estate 2019, ma tanti altri pezzi che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi, dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione. La reunion a maggio dello scorso anno con i singoli Musica Animale e Estate Punk, oltre che con Caro Amico che hanno preceduto l’album Rewind (ottobre 2024).

A novembre sono stati protagonisti di un concerto-evento all’Unipol Forum di Milano per un live “tutto esaurito” da cui è stato tratto il video del singolo Daisy. A marzo scorso hanno pubblicato il singolo Anni d’Oro, seguito a maggio dall’uscita dell’ultimo singolo Stupido Me, Stupida Te.

Appuntamento alle ore 21:30. Ingresso libero.

Modifiche alla circolazione

In occasione dell’evento, l’ordinanza n. 571 ha stabilito alcune modifiche alla circolazione veicolare. A partire dalle ore 6 di lunedì 11 agosto e sino alle ore 18 di mercoledì 13 agosto è vietata la circolazione e la sosta su via XXV Luglio (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Kennedy e via Antonaci e l’intersezione con piazza Diaz). I veicoli provenienti da via Galatone dovranno svoltare su via Kennedy/via Antonaci e i mezzi di massa complessiva superiore a 35 quintali dovranno obbligatoriamente svoltare su via Siciliano o via Due Giugno. I veicoli provenienti da via Bonfante, invece, avranno l’obbligo di svoltare a destra su via XXV Luglio (direzione Galatone). È vietata la circolazione e la sosta anche su corso Galliano (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cavour e l’intersezione con piazza Diaz). Tutti i veicoli provenienti da piazza Mazzini dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra su via Cavour. È vietata la circolazione e la sosta su piazza Diaz. I veicoli provenienti da via Roma avranno l’obbligo di svoltare a destra su via Volta, mentre i veicoli provenienti da via Vetere avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su via Volta. Infine, è vietata la circolazione e la sosta anche su piazza Battisti, via Genova (tratto compreso tra via Venezia e via Firenze), via Palermo, via Venezia, via Firenze (tratto compresa tra via XXV Luglio e via Tasso), via Fiume (tratto compresa tra via XXV Luglio e via Tasso), via Alighieri, via Verdi, via Bellini (per le ultime tre nel tratto compresa tra via XXV Luglio e via Vetere).

L’amministrazione comunale ha predisposto per il concerto un servizio navetta che collegherà (a partire dalle ore 21) il parcheggio della sede comunale di via Falcone e di via Santa Maria del Ponte (accanto allo stadio) con l’area dell’evento. Il servizio è disponibile sia in ingresso che in uscita dal concerto. Un altro parcheggio disponibile per chi arrivasse in città dalle marine e dalla zona sud è quello dell’area mercatale (non servito da navetta). Solo per la serata di martedì 12 giugno è sospeso il servizio di collegamento in navetta tra la città e il litorale e quelli tra i parcheggi di Vacanze Serene e via Edrisi con le marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno.