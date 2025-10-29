“Notte della Moda 2025” a Lecce: l’IIS “Antonietta De Pace” celebra talento e made in Italy 

Lecce si prepara ad accendere i riflettori sul talento e la creatività dei suoi giovani con la nuova edizione della “Notte della Moda” , promossa dall’IISS “Antonietta De Pace”.

“L’evento, che si inserisce nella rete nazionale TAM(Tessile Abbigliamento Moda) – afferma la Dirigente Scolastica Silvia Madaro Metrangolo- è molto più di una sfilata: è un vero e proprio inno alla cultura, all’inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy e del territorio salentino”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 17:00, presso l’Auditorium Freccia della Sede Succursale dell’I.I.S. “A. De Pace”, in Via Miglietta a Lecce.

Fulcro della serata saranno le magnifiche sfilate degli abiti realizzati con maestria e creatività dagli studenti dell’Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Produzioni Tessili Sartoriali e Produzioni Chimiche. Queste creazioni non sono solo capi d’abbigliamento, ma la dimostrazione tangibile del percorso di studio, dell’impegno e dell’innovazione che fioriscono tra i banchi di scuola.

Ma la “Notte della Moda” è soprattutto uno spettacolo multidisciplinare che coinvolge attivamente tutti i settori dell’istituto: Servizi Culturali e dello Spettacolo, impegnati nella regia e nella messa in scena dell’intera serata; Servizi Commerciali – Promozione Commerciale e Pubblicitaria, che curano la comunicazione e la valorizzazione dell’evento e Tecnico Turistico, che fornisce supporto essenziale nell’accoglienza e nell’organizzazione logistica.

Questa sinergia tra indirizzi evidenzia la professionalità e la preparazione a 360 gradi che l’IISS “De Pace” offre, formando non solo futuri stilisti, ma anche tecnici, organizzatori e comunicatori pronti per il mondo del lavoro.

Un’occasione unica per il territorio per scoprire e applaudire il talento e la creatività dei giovani che saranno i protagonisti del futuro nel mondo della Moda, dell’Artigianato e non solo, in una serata all’insegna dello stile, dell’inclusione e della celebrazione del valore dell’istruzione.