A Muro Leccese torna l’evento “Mur…on jazz festival”

Giovedì 28 Agosto ritorna a Muro Leccese “Mur…on jazz festival” ideato e diretto da Valentina Grande con il patrocinio del Comune di Muro Leccese.

Nella straordinaria cornice di Piazza del Popolo il 28 agosto prenderà vita la V edizione dell’evento, protagonista sarà la musica, jazz e Latin jazz, un genere in continua trasformazione che crea un ponte tra tradizione e innovazione. Il jazz è società, cultura e il suo ritmo, carico di colore e libertà espressiva riesce ad arrivare al cuore dell’ascoltatore conducendolo in uno straordinario viaggio di note e di emozioni.

Mur….onjazz festival è un appuntamento imperdibile che mira a promuovere e valorizzare la musica jazz voluto e organizzato da Valentina Grande, cantante e cantautrice, profonda conoscitrice della musica jazz, l’anima di Mur…on jazz festival di cui firma anche la direzione artistica.

Quest’anno protagonisti della manifestazione saranno la musica e il talento di Paola Arnesano, a dividere con lei il palco e la magia della musica la Muro in jazz Orchestra.

Un festival ideato per celebrare una tradizione musicale da sempre molto presente e importante nella città messapica, per ricordare ed onorare chi la musica la ama, l’ha amata ed ha contribuito a diffonderla e farla conoscere come il compianto Antonio Culiersi. Noto farmacista murese da sempre grande appassionato del jazz, nonché amico personale di grandi artisti professionisti di questo genere musicale come Ella Fitzgerald e Ray Charles.

Anche quest’anno per la V edizione si svolgerà una festa della musica jazz per omaggiare anche il contemporaneo Giuseppe Chiri, magister di tante generazioni di musicisti, che con passione ha trasmesso ai suoi studenti l’amore per le note e l’importanza di riconoscere e sviluppare i propri talenti. Un maestro per tutti che ha creduto nella forza e nel valore della musica, nell’importanza di tramandarla e trasferirla ai giovani divulgandola a tutti.

«Ogni anno –dichiara la direttrice artistica ed ideatrice del festival Valentina Grande – sono contenta di contribuire con Mur…On Jazz a promuovere la musica jazz facendo esibire importanti protagonisti nella nostra città. Muro Leccese gode di una storica tradizione musicale. Negli anni abbiamo avuto importanti cultori della musica nella nostra terra che hanno fatto conoscere al grande pubblico jazzisti e musicisti di altissimo livello, favorendo la conoscenza e la divulgazione della world music. È fondamentale, pertanto, seguire il loro solco continuando a far conoscere la musica a tutti senza disperdere ciò che è stato fatto nel tempo. Per questo ogni anno il mio impegno è quello di realizzare il festival mantenendo alto il livello e la qualità degli ospiti che si esibiscono sul nostro palcoscenico».

Anche quest’anno il 28 agosto tutta Piazza del Popolo sarà decorata e illuminata dalla magia delle caratteristiche luminarie salentine e dagli incantevoli giochi di luce che animeranno gli artisti che si esibiranno sul palco. Muro in jazz Orchestra &Paola Arnesano”.

Alla voce Paola Arnesano, Mauro Tre (piano), Michele Colaci (contrabasso), Claudio Tuma (chitarra), Max Ingrosso (batteria), Marco Tuma (sax).