Riccardo Marti e Giancarlo Bonadei presentano il nuovo singolo “Ghiaccio”

È approdato su tutte le piattaforme digitali e store musicali “Ghiaccio”, il nuovo singolo del cantautore salentino Riccardo Marti, realizzato in un’emozionante collaborazione in duetto con Giancarlo Bonadei. Il brano, accompagnato anche dal videoclip ufficiale su YouTube, segna un’importante uscita nel panorama pop cantautorale italiano.

Il cuore tematico di “Ghiaccio” ruota attorno all’intricato e doloroso ritratto di una relazione complessa. La canzone descrive la figura di una ragazza fredda e inavvicinabile, una persona capace di esercitare un’irresistibile attrazione pur mantenendo un muro emotivo insormontabile.

Il testo è un vero e proprio viaggio emotivo che esplora il paradosso dell’attrazione e della distanza, il calore della passione che si scontra con il silenzio del gelo. L’immagine centrale è quella di un amore sospeso, irrisolto e cristallizzato, imprigionato in una freddezza che non lascia trasparire alcuna emozione.

Come descritto dallo stesso Riccardo Marti, il brano nasce dalla riflessione su “quelle storie che iniziano come un sogno e finiscono lasciandoci addosso silenzi e domande,” rappresentando “un’emozione che molti conoscono.”

A livello sonoro, “Ghiaccio” si distingue per le sue sonorità pop cantautorali moderne. La produzione è curata, offrendo un tappeto musicale che esalta la narrazione intima ma incredibilmente diretta del testo.

La forza del brano risiede soprattutto nell’intreccio vocale tra Riccardo Marti e Giancarlo Bonadei. I due artisti danno vita a un dialogo musicale che diventa lo specchio sonoro di un rapporto fragile e in costante bilico. L’alternanza delle loro voci enfatizza la tensione e la dinamica irrisolta della storia, rendendo l’ascolto ancora più coinvolgente.